Třeba dáme rychlý gól a může se to ještě otočit, neztrácí Vrba naději

Chtěli jste Sporting potrápit, možná i překvapit. Co přesně jste před zápasem vlastně zamýšlel?

Chtěli jsme být trpěliví. Když se vrátím k vývoji zápasu, tak v první fázi byl Sporting lepší a přehrával nás. Na druhou stranu nám dal gól ze situace, kdy jsme měli balon pod kontrolou a rozhodčí už nastavoval. To se nesmí stát.

A začátek druhého poločasu byl podobný.

Pak už je složité se zápasem cokoli dělat. Zvlášť když kvalita hráčů Sportingu je mimořádná. Klidně nám mohli dát ještě dva tři góly, přehráli nás a šli sami na gólmana.

I vy jste pak ožili?

Měli jsme tři situace, při kterých jsme při troše štěstí mohli dát kontaktní gól. Ale přiznejme si, že Sporting byl lepší a dva nula vyhrál zaslouženě.

Co vám vadilo nejvíc?

Že jsme soupeři darovali nebezpečné situace sami.

Budete Milanu Petrželovi vyčítat dva ztracené míče, které vedly ke gólům?

Právě takové situace rozhodují zápas. Jestliže ve středu pole ztratíte míč, zkušený soupeř vás potrestá. Když ne v české lize, tak v téhle fázi Evropské ligy určitě.

Myslíte, že Sporting může takový náskok ztratit?

To bych musel mít skleněnou kouli. Nevím. Určitě má velice výhodnou výchozí pozici. Ale třeba dáme rychlý gól a může se to ještě otočit. Však víte, jak to ve fotbale chodí.

Sporting má očividně kvalitnější hráče. Jak se tomu dá čelit?

Když se podíváte na jejich kádr... Prostě mají jiné možnosti a kvalita jejich hráčů je velká.

Pro odvetu se navíc vykartoval David Limberský. Velký problém?

David je pro nás hodně důležitý hráčů, ale vzhledem k tomu, že odehrál všechny zápasy, dalo se očekávat, že se někdo z obránců vykartuje.

Ve třech z pěti jarních zápasů jste nedali gól. Je to teď největší plzeňský problém?

Určitě ano. V podzimní části jsme ve velkém vápně byli důraznější. Z takových možností, jaké jsme měli dneska, jsme prostě góly dávali.