Sporting - Plzeň 2:0, favorit kontroloval hru, oba góly dal Montero

Pro Plzeň to sice není dobrý výsledek, protože na hřišti soupeře nevstřelila branku, ale není ani beznadějný. Favorizovaný Sporting většinu zápasu kontroloval hru, mohl zvítězit vyšším rozdílem, ale také mohl inkasovat, když v závěru polevil v koncentraci.

„Zasloužený výsledek, odpovídá průběhu utkání. Domácí dali dva góly, měli další dvě stoprocentní šance, s kterými si Hruška poradil,“ řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.

ONLINE Zápas jsme sledovali minutu po minutě.

V 76. minutě chybělo střídajícímu Chorému k centru dalšího náhradníka Kovaříka pár centimetrů a ani jeho útočný parťák Krmenčík nestřílel přesně. Dvakrát během čtyř minut se nejlepší ligový střelec po pasech Zemana, respektive Kovaříka dostal k hlavičce, dvakrát netrefil bránu.

To domácí forvard byl v zakončení přesnější. Montero, jenž nastoupil místo zraněného obávaného kanonýra Dosta, otevřel skóre půl minuty před přestávkou. Optickou převahu zužitkovali domácí poté, co český celek ztratil balon při brejku. Sporting následně zaútočil po levém křídle. Ruizův centr prodloužil v akrobatické pozici Coentrao a Montero měl na malém vápně dost prostoru a času na zpracování a přesné zakončení k tyči.

Montero pak nedlouho po začátku druhé půle potrestal druhou trefou ztrátu Petržely.

I předtím měl Sporting několik příležitostí.

Už v sedmé minutě Acuňa poslal přes malé vápno přízemní centr a za stínujícím Limberským se do zakončení dostal Martins. Ve složité pozici ale vůbec netrefil bránu. Gólman Hruška a plzeňský bek měli štěstí, že chyba v jejich komunikaci neskončila gólem.

Hruška o dvanáct minut později vytáhl pohotový zákrok proti Ruizovi, jenž pálil po svižně rozehrané standardce. Chvíli na to už se „evropský“ brankář Plzně jen ohlížel za technickou střelou Acuni zpoza vápna, která se otřela o břevno. Byl to už šestý pokus domácích, to Viktoria ve 22. minutě měla v této statistice nulu.

Změnil to o pět minut později nepříliš přesnou a už vůbec ne razantní hlavičkou po Limberského centru Řezník. Hosté pak měli štěstí, že Fernandes nevyužil ani jednu ze svých tří slibných střeleckých příležitostí. Během první půle pálil dvakrát mimo, nejnebezpečnější byl po přestávce, když přesprintoval Hubníka a Hruška opět skvěle zasáhl.

Gólman, kterému kouč Vrba věří v evropských pohárech, udržel Plzni naději do odvety, když vychytal v 65. minutě Ruize a v nastavení unikajícího Mathieua.

Viktoria zabojuje o postup do čtvrtfinále 15. března od 19 hodin. V minulosti se dvakrát neúspěšně pokoušela projít z osmifinále Evropské ligy, v roce 2013 nestačila na Fenerbahce, o rok později na Lyon.

„Dva nula není úplně nejhorší, je to hratelné, ale přiznejme si, že individální kvalita byla na straně soupeře. V odvetě to chce dát rychle gól, abychom se chytili,“ poznamenal Vrba.