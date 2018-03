Musíme předvést to nejlepší, co umíme, říká Kopic před Sportingem

Úvodní duel osmifinále Evropské ligy se hraje ve čtvrtek od 21.00 v Lisabonu.

„Abychom však mohli uspět, budeme muset předvést to nejlepší, co umíme,“ má jasno Kopic, jenž nechyběl ani v jednom z 18 pohárových zápasů Viktorie v této sezoně.

Sporting Lisabon vs. Plzeň Podrobná online reportáž od 21:05

Kde podle vás od Sportingu hrozí největší nebezpečí?

V útoku mají Dosta s Doumbiou, oba to jsou velmi kvalitní hráči. I když měli zdravotní problémy, proti nám asi nastoupí.

Právě Dost vynechal poslední dva ligové zápasy. Byla by výhoda, kdyby nehrál i proti vám?

Samozřejmě, že když vám chybí nejlepší střelec, který dá za sezonu dvacet až třicet branek je to znát. Ale i kdyby tam dali ty mladší kluky, pořád to bude velká kvalita.

A kdyby hrál, chystali byste se na něj nějak speciálně?

Věřím, že naši stopeři si s ním poradí.

Je Sporting zatím nejtěžší soupeř, na kterého jste v této sezoně narazili?

Suverénně ano. Jejich výsledky i kádr hovoří za všechno.

Plzeň ještě nikdy nepostoupila do čtvrtfinále pohárů. Je to pro vás velká motivace?

Tak já jsem ještě nikdy nehrál ani osmifinále, takže si to užívám už teď. A vyřadit takhle kvalitního soupeře by byl příjemný bonus. Budu rád, když si přivezeme výsledek, který by nám dával doma reálnou šanci zabojovat o postup. Ale třeba s Bukureští doma Sporting remizoval a venku jí dal pět gólů.

Viděl jste jejich domácí zápas s Astanou, s níž hráli remizovali 3:3. Nebyl to návod, jak v Lisabonu uspět?

Tak to jsem neviděl. Ale oni v Astaně vyhráli 3:1. Nevím, jakou měli doma sestavu. Jak k tomu přistoupili, přece jen jsou to jižané s tendencí občas něco vypustit… Postup si ale v pohodě pohlídali.

V obraně mají hráče, kteří prošli Barcelonou a Realem, těšíte se na souboje s nimi?

Ta jména samozřejmě znám, bude to zajímavá zkušenost.