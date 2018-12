Na ústecké talenty už zase Teplice mají „právo první noci“

Teď ji oba kluby oprášily. Byť nikdy vazby nepřerušily, nyní je jejich spojenectví opět těsnější díky podpisu memoranda o spolupráci.

„Cíl je jediný, vychovat fotbalisty pro profesionální hřiště. Být co nejvíc soběstační, ať nekupujeme drahé hráče z jiných měst nebo z ciziny,“ objasnil Petr Heidenreich, výkonný ředitel FK Ústí. „Dřív když šel někdo z Ústí do Teplic, většinou se nevrátil. A opačně to brali jako degradaci. Teď budou oscilovat.“

V Teplicích je klubová akademie, v Ústí sportovní centrum mládeže. V memorandu se kluby vzdávají finančních kompenzací u talentů.

„V mládežnických letech se tím trápit nebudeme,“ tvrdí šéf Ústí. „Chceme obchodovat až s hráči, co nakouknou do profesionálního fotbalu a budou mít nějakou hodnotu. A když vychováme bombarďáka, který půjde do světa, jsou pevně daná procenta z prodeje pro oba kluby, abychom se netahali za nohu, kdo dostane víc. Není to 50 na 50, záleží, jak dlouho hráč kde byl.“

Už před podpisem smlouvy pustilo Ústí do Teplic hostovat svého nejlepšího střelce Martina Jindráčka. Což ústecké fandy namíchlo.

„My se loni zachraňovali a z 20 hráčů bylo 12 odchovanců Teplic. A když potřebovali teď pomoct skláři, vyhověli jsme jim, navíc měl Martin ligu slíbenou,“ ozřejmil Heidenreich. „Na klubu jsme vedli dlouhé diskuse, někteří to chtěli udělat, jiní ne. Trenérovi Křečkovi se do toho nechtělo, ani vůči fanouškům to nebylo úplně správné, protože jsme v té době byli na vrcholu tabulky. Ale když Martina v zimě do Teplic zobchodujeme, můžeme na tom vydělat.“

Pokud se agenti hráčů nepostaví proti, měly by ústecké opory chodit přednostně do Teplic. „V memorandu je skryté v uvozovkách ‚právo první noci‘. Není to nic revolučního, už dřív to tady bylo. Za pana Hrdličky měly jeho Teplice akcionářský podíl v Ústí,“ připomněl ředitel. „A jen se k tomu vracíme. Jsme od sebe 20 kilometrů, děláme tu samou činnost. Oni mají víc peněz a silného vlastníka, my zase v zádech město.“

Když se Ústí loni zachraňovalo, najalo i dražší hráče odjinud. „Museli jsme jim platit byty, cesťáky. To v naší spolupráci odpadá, nemusíme hráče přesazovat, což je taky důležité. I mládežníci zůstanou ve svém přirozeném prostředí. Později samozřejmě budete chtít vyzkoušet, co s ním udělá, když vystoupí ze své komfortní zóny, když se bude prát o místo jinde. Není psáno, že hráči nemůžou jinam. Trh je volný, tohle nemůže žádná smlouva obsáhnout.“

Stejně tak ani nebrzdí Ústí v případném rozletu do elitní soutěže. „Ve smlouvě není zanesená hierarchie Teplice v 1. lize a Ústí ve 2. lize. Ale u nás je hrozně drzé mluvit o postupu, chce to vývoj. Memorandum 1. ligu nezakazuje, naopak je to třeba krok k tomu, aby klub byl připravený. Ještě není, i když skoro hotová už jeho struktura je. Ani teď nejsme bez ambicí, máme je nejvyšší. Kdyby se postup povedl, uděláme všechno, abychom 1. ligu hráli. Vždyť tam na vás čeká spousta peněz, například z televizních práv.“

Ústí operuje s 15 miliony korun ročně na áčko, mládež spolkne 11 milionů.