Katastrofální zápas, tragédie. Omlouvám se, hlesl sparťan Radakovič

Po letním přestupu z Olomouce hrál srbský stoper první zápas v novém angažmá. „Doma“ v Srbsku však zklamal stejně jako spoluhráči, Sparta v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy podlehla Spartaku Subotica 0:2.

„Fanoušci sem jedou přes tisíc kilometrů, my jsme hráli jako... To si nemůžeme dovolit, omlouvám se. To byla tragédie, jeden vedle druhého,“ poznamenal Radakovič.

Co s tím?

Musíme víc pracovat, věřit. Máme ještě odvetu. Ještě jednou se omlouvám všem fanouškům tady i všem v Česku. Tohle si nezaslouží. Co jsme předváděli...

Mohl za to rychlý inkasovaný gól?

Asi jo, naše blbost. Prošlo to, on to trefil, bohužel.

Byli jste nervozní, na vás to bylo patrné obzvlášť. Proč?

Jeden vedle druhého, neměli jsme sebevědomí, klid. Nevím proč, nevím, co se stalo. Udělali jsme hodně chyb. Nevíme, proč jsme byli tak nervozní. Jen se můžu omlouvat a pracovat.

Lze ještě souboj se Suboticou zvrátit a postoupit?

Jde to, musíme věřit, ale musíme podávat výkony, které Sparta podávat má. Tohle byla tragédie. Nešli jsme za gólem, asi jsme si ho podle průběhu hry ani nezasloužili. Doufám, že je doma porazíme a postoupíme.

Překvapil vás soupeř?

Nehráli tak dobře jako my špatně. To si nemůžeme dovolit.

Jak vám bylo, když vám vlastní fanoušci spílali?

Co bychom taky čekali. Ještě jednou se omlouvám. Jedou takovou dálku, fandí, klobouk dolů. Od nás si zaslouží víc.