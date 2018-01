Stanciu je přestupová priorita, naopak o Dočkala sparťané neusilují

Dopoledne ve své kanceláři na Letné oficiálně oznámil Jonathanu Biabianymu, Georgesu Mandjeckovi a Marku Jankovi, že s nimi Sparta nepočítá.

„V první fázi odcházejí tito tři. Řekl jsem jim, že nefigurují v plánech, ale chtěl bych zdůraznit, že podzimní výsledky nesvádíme na ně, za ty mohou všichni. Ale brali jsme to ze širšího pohledu. Vyhodnotili jsme si kádr, hráče, jejich přínos pro mužstvo a smlouvy. Při pohledu na vizi a filozofii, kterou vedení nastavilo, tak oni do ní nezapadali,“ poznamenal Ščasný. „Budou následovat další odchody, ale musíme vycházet také z toho, koho přivedeme.“

Sparta nutně shání kreativního záložníka. Na seznamu posil je číslem jedna rumunský reprezentant Nicoale Stanciu z Anderlechtu Brusel. I on do Sparty chce. Otázkou je, jak se kluby domluví na finanční kompenzaci, protože před rokem a půl za něj belgický klub zaplatil víc než čtvrt miliardy korun. Stanciu by přišel na hostování.

„Byl bych velmi rád, kdyby Nicolae byl první posilou. Znám ho velmi dobře. Pro nás by to bylo přesně to, co potřebujeme. Je schopen dávat góly, má výbornou kopací techniku, v záloze může hrát na více postech. Je to pracovitý fotbalista a slušný člověk,“ řekl Ščasný o čtyřiadvacetiletém záložníkovi.

V srpnu 2016 dal Stanciu v kvalifikaci o Ligu mistrů Spartě ve dvou zápasech tři góly a sám se postaral o její vyřazení. Poté, když Steaua (dnešní FCSB) vypadla s Manchesterem City, odešel do Anderlechtu.

Hráčem, který Spartě ve středu pole chybí, je i Bořek Dočkal. Před svým loňským přestupem za 230 milionů korun do Číny všechny vlastnosti, které špílmachr má mít, ve Spartě splňoval. Po ročním angažmá v Che-nanu chce zpátky do Evropy, i proto se nabízel jeho návrat do Sparty.

„Za mého působení to byl pro Spartu naprosto klíčový hráč. Teď se mi o tom strašně špatně mluví, protože jsme spolu měli nadstandardní vztah. Ale Bořek je pro mě hráčem, který má v Číně smlouvu a nedokážu si představit jednání s jeho klubem, když víme, za jakých podmínek tam odcházel. A je faktem, že jednáme s jinými hráči. Když mám vzít v potaz naši filozofii, tak se díváme jiným směrem,“ řekl Ščasný.

Stanciu však na čtvrtečním tréninku, kterým sparťané zahájili přípravu na jaro, nebyl.

A chyběl i Lukáš Vácha, jenž se měl po podzimním hostování v Liberci na Letnou vrátit. Ale místo něj si klub na pozici defenzivního záložníka stáhl ze severočeského klubu Jiřího Kulhánka. A Váchu tam trenéru Davidu Holoubkovi Sparta nechá.

„Při odchodu Mandjecka jsme hledali variantu k Mavubovi. Proto Kulhánek,“ vysvětlil Ščasný příchod jedenadvacetiletého sparťanského odchovance.

Pro jaro si Sparta ponechá i veterána Davidu Lafatu, byť by o šestatřicetiletého střelce, který na podzim nebyl tolik využívaný, stály jiné kluby, především Jablonec.

„David je hráčem, který pro Spartu udělal strašně moc. Bezesporu legenda, která si zaslouží respekt nás všech. Pro mě je právoplatným členem mužstva. Vnímám ho jako jednoho ze tří útočníků do základního osmnáctičlenného kádru,“ zdůraznil Ščasný. „Buď si David o místo řekne, nebo ne. Záleží na trenérovi.“

Přípravu zahájilo čtyřiadvacet hráčů včetně tří brankářů či dorostence Drchala nebo dalšího mladíka Mustedanagiče. A to ještě chyběli nemocný Šural, zraněný Zahustel a Dao z juniorky. Je jasné, že k odcházejícím Biabianymu, Mandjeckovi a Jankovi přibudou další.

„Pokud přijdou hráči do středu pole, tak určitě nebudou odcházet křídla,“ podotkl Ščasný.