Sparťan Hapal před Zlínem: Výkon proti Baníku už se nesmí opakovat

„Musíme se vrátit k tomu, co nás zdobilo v předchozích duelech - neskutečná touha jít za vítězstvím,“ řekl kouč Pavel Hapal pro klubovou televizi.



Spartu čeká druhý páteční domácí zápas v řadě. Před dvěma týdny porazila 2:0 Jablonec, nyní se utká s devátým Zlínem, jenž se bije o záchranu. Je devátý, ale má jen čtyřbodový náskok na předposledního.

Sparta Praha - Fastav Zlín pátek 19.15, rozhodčí Nenadál Předpokládané sestavy

Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Štetina, Frýdek - Kulhánek, Kanga - V. Kadlec, Stanciu, Plavšič - Šural. Zlín: Zlámal - Bačo, Bijimine, Gajič, Bartošák - Ekpai, Jiráček, Hronek, Traoré, Džafič - Mehanovič.

To domácí ztrácejí o bod víc na třetí místo, které drží Olomouc. Před týdnem totiž ztratili body v Ostravě, s Baníkem prohráli 2:3. „Hráči by nad posledním výkonem měli popřemýšlet a hlavně už ho neopakovat,“ prohlásil kouč Pavel Hapal.

„Máme teď za sebou takový utrápený týden, všichni jsme bez nálady, tak už se těšíme, až to budeme moci odčinit a vyhrát,“ řekl dvaadvacetiletý sparťanský záložník Jiří Kulhánek.

Sparta na podzim ve Zlíně remizovala 2:2 a soupeře z jihu Moravy neporazila už počtvrté za sebou. Bez vítěze skončily oba zápasy v průběhu loňské sezony, pohárové osmifinále dokonce Zlín zvládl v prodloužení.

Zápasy Sparta do konce sezony Zlín (doma)



Jihlava (venku)



Olomouc (doma)



Bohemians (venku)



„Doma jsme teď ale dvakrát v řadě vyhráli a já doufám, že nám to vydrží do konce sezony. Náš největší problém je, že se nám domácí body pořád nedaří potvrzovat venku,“ líčí Josef Šural.

„Víme, že nás na Spartě čeká těžký zápas, ale věřím, že hratelný. Přesvědčili jsme se o tom i na Slavii, kde byl sice náš rozjezd strašný, ale nakonec jsme tam vyhráli,“ vzpomněl zlínský kouč Vlastimil Petržela.

Fastav má v tabulce devětadvacet bodů, kdyby před týdnem neinkasoval v poslední minutě nastavení gól od Bohemians na 1:1, mohl už být de facto zachráněný.

„Zlín je teď úplně jiné mužstvo než na podzim. Snaží se hodně běhat, bojují, trenér Petržela to hodně změnil. My však víme, že jsme doma silní, chceme do konce sezony získat dvanáct bodů, skončit třetí a trochu odčinit tuhle sezonu,“ dodal Kulhánek.