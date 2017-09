Na kuráž jsme si dávali slivovici, vzpomíná Lacko na duely se Spartou

Nedivte se.

Na podzim 2011 byl totiž členem znojemské party, která si teprve před rokem vykopala postup ze třetí ligy. A najednou měla v přímém přenosu před vyprodaným stadionem vyzvat českého giganta – pražskou Spartu!

„Pro většinu z nás to byl první zápas proti přednímu ligovému týmu v kariéře. Znamenalo to pro nás moc,“ vzpomíná Lacko na pohárový duel, v němž s kolegy po statečném boji podlehl Letenským 1:4. „Sice začátek vypadal otřesně, ale otřepali jsme se a pak jsme byli i lepší. Jen je škoda dvou gólů v závěru, po kterých vypadal výsledek trošku krutě,“ lituje zpětně slovenský středopolař.

Jeho vzpomínky nyní ožívají.

Zatímco tehdejší parťáci ukončili kariéry, kopou v nižších soutěžích v tuzemsku i Rakousku nebo sbírají starty mezi českou elitou, Lacko opět vyhlíží slavnou Spartu.

Duel českého poháru má ve Znojmě výkop v 18.15 (vysílá ČT sport). „Sice můžeme prohrát, ale nesmíme se stydět za náš výkon. Chceme po zápase odejít se zdviženou hlavou,“ velí opora druholigového Znojma. „Chceme Spartu potrápit, ale víme, že jejich mančaft je úplně jinde a my sami máme v naší hře nedostatky,“ nedělá si Lacko iluze, kdo bude v dnešní partii plnit roli superfavorita.

Jenže...

Sparta prožívá rozpačité období.

A to je ještě hodně lichotivé označení. Nejslavnější český klub v lize ztrácí body i důvěru skalních příznivců, na evropské poháry se sparťané a jejich milionové posily z ciziny mohou dívat jen v televizi. „Můžeme být ve výhodě,“ tuší Lacko. „Na Spartě leží deka, zpod které se těžko dostává. Sám jsem to párkrát zažil,“ podotýká. „Je jasné, že my se na ně víc nahecujeme než oni na nás. Ale pro postup Sparta udělá vše. Může to být jejich jediná možnost dostat se do (evropských) pohárů,“ uvažuje Lacko.

Bude mě motat Rosa?

Poslední stovky vstupenek na znojemský zápas roku se budou prodávat i dnes před úvodním hvizdem. Sám Lacko si v předstihu vzal zhruba čtyřicet lístků. „Věděl jsem, že se mi budou lidé ozývat. Už jsem v tomhle zkušený,“ pousměje se odchovanec Slovanu Bratislava. „Když mi známí napíšou, rovnou odpovídám: Mám je u sebe, stavte se pro ně.“

Fanoušci i samotní hráči jsou zvědaví, s jakým výběrem dorazí italský kouč Stramaccioni k rakouským hranicím. „Jejich sestavu nezjišťujeme, stejně budeme překvapení, kdo nastoupí,“ prohodí Lacko, který má tajné přání – nastoupit proti Tomáši Rosickému. „Sice by mě Rosa na hřišti motal, ale bylo by to pro mě i lidi zajímavější,“ dodává záložník Znojma, které poslední tři druholigové partie vyhrálo a vyhouplo se na pátou příčku v tabulce. „Naposledy jsme porazili Pardubice (1:0), ale výkon nebyl ideální. Nemáme důvod být namachrovaní,“ upozorňuje hrající klubová encyklopedie.

Proč encyklopedie?

Lacko se ve Znojmě objevil už v roce 2006. Kromě dvouletého intermezza v brněnské Zbrojovce a rakouském Retzu se řadí mezi stálice znojemského 1. SC, s nímž slavil postupy do druhé i první ligy.

Drastický faul i sedláci ze Znojma

Výřečný drobek byl také přímým účastníkem pěti ze šesti utkání proti Spartě ve znojemské historii.

Po tom prvním si doma neustále promítal ze záznamu moment, kterak přihrával na jediný znojemský gól Josefu Hnaníčkovi. „A taky si vybavím faul na Romana Hříbka, který byl fakt drastický,“ rozvzpomene se Lacko na šest let starý neohrabaný kung-fu zákrok sparťanského stopera Ericha Brabce.

„Nakonec z toho bylo roztržené ucho a nějaké šrámy na hlavě,“ povídal v nedávném rozhovoru na klubovém webu bývalý znojemský Hříbek. „Hned mě chtěli vézt do nemocnice, ale říkal jsem: V žádném případě. Doktore, ovaž mi hlavu a já se vracím zpět na plac, přijela přece Sparta!“

Lacko nastoupil i do pohárového mače před čtyřmi lety, po kterém si jeho bývalý kolega ze středové řady Radim Nepožitek stěžoval na povýšenost sparťanů. „Nechtěl bych to moc rozebírat, aby trenér neříkal, že brečíme, ale celý zápas nám nadávali, že jsme sedláci ze Znojma a nemáme v lize co dělat. To mě zklamalo od hráčů, co jsou v tabulce první a měli by nějak vystupovat,“ podotýkal Nepožitek.

Čím se zapíše do paměti znojemských fandů dnešní souboj?

„Musíme vsadit na bojovnost a srdíčko, v tomhle bychom měli být určitě lepší,“ věří Lacko. „Kvalita ale bude na straně Sparty, v tom se od nich můžeme něco přiučit.“

Znojemský tým však už netvoří parta nazdárků jako před lety. „Někteří kluci hráli ligu, tým poslední dva roky hrál na špici druhé ligy. Celkově toho máme něco odehraného, jsme zkušenější,“ hlásí Lacko, který cítí proměnu i sám na sobě. „Už nemám v hlavě takový guláš. Ve třetí lize jsem byl hodně splašený, bojovnější a běhavější,“ srovnává. „Při zápase víc přemýšlím, abych někde mohl být o krok dřív a nemusel borce nahánět po celém hřišti,“ žertuje.