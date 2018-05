Olomoucký kouč Jílek: Sparta byla k poražení. Slavia? Zarážející výsledek

Na tribunách letenského stadionu 14 tisíc diváků a na hřišti proti sobě měli jedenáctku v rudých dresech. Byť byla letos Sparta po většinu ročníku spíše zdrojem zábavy, v závěru ligy přesto zachraňuje ze zpackané sezony, co se dá. Olomoučtí fotbalisté chtěli sebevědomým výkonem uhájit bronzovou pozici, což se jim ale po vyloučení Vepřeka v prvním poločase a porážce 0:1 nepovedlo. „Ve třetí místo musíme věřit, fotbal je o překvapení,“ nechce se vzdát trenér Václav Jílek.

Zápas ovlivnilo vyloučení Michala Vepřeka, který ve 38. minutě zezadu zbytečně skopl Josefa Šurala a po druhé žluté kartě šel do sprch. Od kapitána a jednoho z mála třicátníků v modrém dresu nepochopitelný zkrat v nejdůležitějším okamžiku sezony.

„K rozhodčímu se vyjadřovat nebudu, ale první žlutá byla naprosto zasloužená, další však předcházel jasný faul na Vepřeka,“ upozornil Jílek. Do přestávky Sigma udržela bezbrankový stav, jenže hned po ní to přišlo. Stačilo pětačtyřicet vteřin druhé půle a Sparta slavila. Kanga chytře vysunul Ben Chaima, na jeho střílený centr doklouzal ve vápně Šural a narval míč pod břevno.

Sparta se už v prvních minutách nastěhovala na polovinu soupeře a často se dostávala do zakončení. Jenže tam to skřípalo. Střela Stancia proletěla těsně vedle, Šural z tutové pozice hlavičkoval do brankáře Buchty. Pak zahodil další možnost po přihrávce Plavšiče, nebezpečně pálil i Ben Chaim, který dostal šanci místo zraněného Kadlece.

Olomouc? Za celý zápas měla jedinou vyloženou šanci, zato obrovskou: po centru Řezníčka zůstal Zahradníček v 7. minutě sám před Nitou, ale trefil jen sparťanského gólmana. V další šanci pálil Zahradníček mimo a Hála ideální čas na střelu prováhal. „Nezbývalo nám nic jiného než dobře bránit a zkusit brejky. Šance jsme tam měli, viděli jste sami, že Sparta se bránila. Bohužel jsme dostali rychlý gól a žádný jsme nedali,“ litoval obránce Martin Hála.

Loučení Dojatý Lafata: Všem děkuju. Budu vzpomínat do konce života

Domácí fanoušci celý zápas vyvolávali Davida Lafatu a po hodině se dočkali. Do hry vběhl místo Stancia, od Šurala dostal kapitánskou pásku a mohl domácí loučení s kariérou vylepšit gólem. Jenže ani jednu ze svých šancí neproměnil. Když Kangova bomba narazila do tyče, prodral se k dorážce, ale z voleje střílel nad. V druhém případě ho parádně vychytal Buchta, který vytáhl jeho hlavičku do protipohybu. „Nebylo snadné se rozhodovat, jestli Lafiho (Lafatu) nechat na lavičce. Věděl jsem, že je to pro něj poslední domácí zápas, navíc proti Olomouci, kde jsem dlouhá léta hrával. Bylo to hodně specifické utkání, ale Lafi je podobný typ jako Pepa Šural a my chtěli být v útoku pohyblivější,“ vysvětlil Hapal.

Sigmáci nechtěli hrát ustrašeně a čekat na půlce, ale v deseti se museli soustředit na defenzivu. „Sparta vyhrála zaslouženě, ale musím poděkovat hráčům za výkon a práci, kterou tady odvedli. Hlavní cíl byl, abychom hráli aktivně a sebevědomě. Za druhý poločas bych ale hráčům menší kvalitu a sebevědomí vytknul, protože Sparta byla porazitelná. Jsem přesvědčený, že kdybychom hráli v plném počtu, tak bychom tady určitě bod získali,“ nepochybuje Jílek.

I výsledek druhého zápasu v dostizích o bronz hrál proti Olomouckým. Jablonec nečekaně vykradl Slavii 3:1. „Výsledek ze Slavie je obrovské překvapení a vzhledem k jejich nedávné konfrontaci v poháru až zarážející. Ale musíme věřit, vyhrát a počkat, na co nám to bude stačit,“ nevzdává se kouč Sigmy.