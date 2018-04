Začněte vyhrávat, jinak... Sparťanům hrozí pokuty, musí uspět i v Plzni

Zavřený vchod číslo 4 Na sobotním utkání 23. kola první ligy mezi Spartou a Duklou se na stadion na Letné nedostanete vchodem číslo čtyři. Vchod na severní tribunu je uzavřený kvůli probíhajícím stavebním pracím, které pozdrželo mrazivé počasí v minulých týdnech. Fanoušci, kteří mají permanentku do konkrétních sektorů, si ji musí vyměnit za vstupenky. Ti, kteří mají permanentní vstupenky do sektorů H71 a H72, se na svá místa dostanou přes vchod číslo 3. Fanoušci s permanentkami do sektorů H73, H74, H75, H76, D77, D78, D79, D80, D81 a D82 si budou muset vyměnit svoje permanentky za vstupenky.