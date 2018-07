Požehnání pro Spartu přišlo po ráně ze třiceti metrů. A co dál?

Přesně takový moment mužstvo potřebovalo, aby utišilo nervozitu, která panovala všude okolo. „Hráli jsme trpělivě a čekali na šanci, která přišla. Po gólu už jsem si byl jistý, že to dotáhneme,“ komentoval trenér Pavel Hapal.

1. kolo fotbalové ligy přehledně Slavia začala suverénně, Plzeň se Spartou se na tři body nadřely

Sparta si v sobotu večer vyhrát zasloužila, ovšem nutno podotknout, že velký šlágr to při vítězství 2:0 nebyl.

Však se z tribun ozýval lehký pískot, když šly týmy do kabin. Přes dvanáct tisíc fanoušků očekávalo daleko odvážnější a originálnější jízdu. Dotěrný nováček z Opavy začal odpadávat až po hodině hry.



První kolo fotbalové ligy, které dnes završí utkání Ostrava – Jablonec, naznačilo leccos. Tak třeba:

• Plzeň má velmi silnou lavičku, neboť páteční souboj na Dukle (3:1) rozhodli po sedmdesáti minutách dva náhradníci.

• Slavia má nabito, protože díky dvěma gólům během úvodní půlhodiny zvládla nedělní šlágr v Olomouci.

• Zlín má velké srdce, protože s Mladou Boleslaví po 65 minutách prohrával 0:2, a stejně vyhrál 3:2, což nadchlo nového kouče Bílka.

• Liberec má dobrý instinkt, protože náhradník Pázler trefil výhru nad Karvinou pár vteřin po střídání.

A Sparta má tři body, což je pro ni teď stěžejní. Po šílené minulé sezoně a po slabých výsledcích v přípravě potřebovala co nejklidnější start. Už ve čtvrtek hraje v srbské Subotici předkolo Evropské ligy a v neděli musí do Jablonce. Pokud by hned v červenci zaspala, mohlo by to mít fatální následky na zbytek podzimu.

Zatímco loni vstoupila do sezony s italským trenérem Stramaccionim, s hromadou drahých posil a v chaotickém pojetí, teď má daleko ustálenější projev. Nikoli však dokonalý. Jediným nováčkem v sestavě byl (a zahrál velmi dobře) rumunský pravý obránce Chipciu.

Byla to jiná Sparta, jenže první poločas proti Opavě stejně prováhala. Kanga, režisér gólové střely, zdržoval hru a ztrácel míče, mladý pomocník Pulkrab byl na hrotu odříznutý, Plavšič na křídle nevýrazný, Ben Chaim neefektivní. Trenér Hapal to ještě zhodnotil kulantně: „Chyběl nám klid a rozvaha.“

Spartě scházel hlavně drajv, překvapivé myšlenky a chuť se rvát. Výrazně pomohla až střídání. „Jo, povedla se,“ přikývl Hapal.

Jako první vběhl na hřiště útočník Tetteh, letní posila z Bohemians, který si připsal asistenci u prvního gólu a druhý gól zařídil sám. I když v 84. minutě vystřelil celkem zbrkle, opavský stoper Svozil letící míč nešťastně tečoval do vlastní sítě.

Je dost možné, že Tetteh, jedenadvacetiletý mládenec z Ghany, se hned pro příští zápas posune do základní sestavy. Však už ve čtvrtek Sparta pokračuje. A nezapomínejte: ačkoli sezona teprve startuje, Spartě už jde o hodně.