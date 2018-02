Stramaccioni: Když neprožijete českou ligu, nepochopíte, jak je složitá

Stramaccioni to zjistil na podzim, když pod jeho vedením Sparta víc body ztrácela, než vyhrávala. Poučen věří, že na jaře to bude naopak.

„Chceme skončit na druhém místě, to je náš cíl,“ prohlásil na tiskové konferenci. „Ale momentálně myslíme jen na to, jak v neděli porazit Liberec. Nastoupíme doma a fanoušci si zaslouží Spartu, která bude vyhrávat.“

Proč je česká liga podle vás těžká?

Individuální kvalita hráčů je sice na horší úrovni než v italské lize. Neběhají tady fotbalisté za dvacet třicet milionů eur. Ale když potkáte český klub, musíte být opatrní. Jak nebudete, máte problém a dopadnete jako před pěti lety Neapol s Plzní. Týmy v české lize hrají velmi organizovaně, takticky. Soutěž je náročná fyzicky, je v ní spousta osobních soubojů.



Vy jste tvrdě narazil na podzim. Proč by to na jaře mělo být jiné?

Je důležité, že se víc známe, že víme, co jeden od druhého čekat. Musím zmínit i to, že atmosféra v kabině je jiná než na podzim. Je víc pozitivní. Jsme víc kompaktní, víc soudržní. Pro mě je pozitivní, že můžu pracovat se Zdeňkem Ščasným a Tomášem Rosickým. Bylo pro mě složité přijít z ciziny a být novým koučem v klubu. Teď se můžu soustředit na svou práci víc než dřív. Bude zajímavé sledovat, jak se nám na jaře bude dařit. Vydáváme se jinou cestou, než je v Česku běžné.

Vydáváte se „nečeskou cestou“, přivedli jste zase jen cizince, v tom se od podzimu nic nezměnilo, ne?

V létě těch změn bylo opravdu hodně, teď jen pár. Přišli hráči na konkrétní posty. A taky tady už měli někoho, s kterým se znali, nebo pochází ze stejné země. To má vliv na jejich adaptaci. A další změnu vidím v tom, že máme silnou skupinu mladých hráčů jakou jsou Čivič, Plavšič, Kulhánek, Mustedanagič, Sáček, Drchal. Sice nemusí hned naskočit do základu, ale pro tým jsou důležití a v budoucnu nám mohou pomoci.

O sestavě jasno máte?

Můžu říct, že ano, mám ji v hlavě. Sice zranění Šurala nám plány trochu pokazilo, ale to je situace, kterou umíme řešit. Máme několik možností. K větším změnám dojde jen v záloze. Noví hráči Kanga i Stanciu v neděli nastoupí. A samozřejmě další změnou je i post brankáře.

Jste přesvědčený, že Nita nahradí Dúbravku?

Za Dúbravku jsem šťastný, je to pro něj velký krok. Za půl roku je to vedle Koubka druhý brankář, na kterého přišla zajímavá nabídka. To je velmi nezvyklá věc a svědčí to o výborné práci s brankáři. Najít 30. ledna za Dúbravku náhradu jednoduché nebylo. V ten den nebyl k dispozici český nebo slovenský brankář na úrovni, jakou bychom pro Spartu potřebovali. Za mě je řešení s Nitou nejlepší možné, které se nabízelo. Pravda, je to cizinec a nezná útočníky v české lize. Neví, co ho čeká. O to je to pro něj složitější.

V sestavě budete mít tři záložníky, jejichž výška nepřesáhne 170 centimetrů. Neobáváte se potíží při obranných standardkách?

Rozhodli jsme se pro určitou cestu. Chceme ve hře dominovat, kontrolovat ji, držet míč, mít sílu ve středu pole. Samozřejmě, není pro nás výhodné hrát nahoru dolů, sprintovat a nakopávat dlouhé míče. Snažíme se hrát jako týmy v Evropě. Například Neapol také nemá vysoké hráče a musí si taky dělat starosti, jak bránit standardky. Máme silné stopery, máme Zahustela a věříme, že nám ve vzduchu pomůže i hrotový útočník. Pravda, mohou přijít zápasy, v který soupeř nastoupí se šesti hráči přes 180 centimetrů a my se s tím musíme vyrovnat.

Po podzimu jste říkal, že musíte kádr zúžit. Povedlo se to, jak jste si představoval?

Na čtrnáct zápasů opravdu nepotřebujeme široký kádr. Snažili jsme se pracovat tak, abychom bez brankářů měli patnáct hráčů plus těch sedm mladých, kteří jsou nadějí do budoucna. Myslím si, že tenhle počet je správný.

Kdo bude na jaře kapitánem?

Nic se nemění, kapitána máme, je to David Lafata. Jeho zástupcem je David Bičík.

A když nebudou v sestavě, což se jeví jako pravděpodobné?

Tak pásku dostanou ti zkušenější, kteří se Spartou dosáhli úspěchů a mají za ni nejvíc startů.

V přípravě jste z šesti zápasů pětkrát vyhráli a podlehli jen Spartaku Moskva (1:2). Co to o formě týmu vypovídá?

S přípravou jsem celkově spokojený, ale všichni víme, že všechno se odvíjí od nedělního utkání s Libercem.