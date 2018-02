Sebevědomí, lepší klima v týmu. Hráči mě víc chápou, říká Stramaccioni

Když loni v červnu své angažmá ve Spartě odstartoval, bylo všechno špatně. Za nic nestály výsledky a výkony v přípravě, následovalo vyřazení z kvalifikace o Evropskou ligu i mátožné představení v domácích soutěžích provázené protesty fanoušků.

„Začátky nebyly lehké ani pro jednu stranu. Přišel jsem s určitou vizí a filozofií, ale hráči byli zvyklí na něco jiného,“ vypráví Stramaccioni v rozhovoru pro klubovou televizi.

„Teď vnímám, že v mužstvu je jiná atmosféra než na podzim. Myslím atmosféru na tréninku, v kabině i v tom, jak se snažíme společně dosáhnout našich cílů. Je to i tím, že se víc známe. Hráči líp chápou, co po nich chci a to je hodně důležité.“

Jak by mohla vypadat základní sestava První zápas odehraje Sparta 18.2. od 18.00 proti Liberci Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Štetina, Frýdek - V. Kadlec (Plavšič), Mavuba, Stanciu, Kanga, Ben Chaim (Vatajelu) - Šural (V. Kadlec).

Stramaccioni přiznává, že loni i vzhledem k mnoha příchodům především zahraničních hráčů klima v mužstvu ideální nebylo. „Měli jsme problém. Řekl bych, že čtyři, pět, šest zahraničních hráčů bylo odstrčeno, separováno,“ podotkl.

„Naše jádro je české a myslím, že bychom ho měli zachovat. Ale zároveň tady vytváříme malé komunity. Zažil jsem to v Interu Milán, kde jsme měli skupinky Brazilců, Argentinců nebo hráčů z Balkánu. A nově příchozím to velmi pomáhalo v jejich adaptaci do mužstva.“

Ve Spartě je jedna skupina africká: Mavuba, Kanga, Costa. „Rozumí si spolu,“ řekl kouč. Další rumunská: Vatajelu, Stanciu, Nita. Pak balkánská: Plavšič, Čivič, Ristič.

„Noví hráči přišli proto, abychom odstranili naše nedostatky a zvýšili kvalitu. Přichází do jiného prostředí než ti v létě a rychleji zapadnou. Mám pocit, že se to projeví na výkonech na hřišti.“

To už bylo vidět i v přípravných zápasech, po pěti výhrách tým sice v generálce podlehl Spartaku Moskva (1:2), ale výkon byl nadějný.

„K zápasům jsme měli dobrý přístup. Vnímám, že roste sebevědomí. A to nemyslím tak úplně výsledky, ale to, jakou hrou jsme se prezentovali. To je pro mě nejdůležitější,“ zdůraznil Stramaccioni.

Pro italského trenéra to byla první zimní příprava v životě. „V Itálii jsme v zimě tak velkou přestávku neměli,“ poznamenal.

„Teď mi pomohla česká část realizačního týmu. Upozornili mě na možné potíže. A hlavně jsem měl k ruce Zdeňka Ščasného s Tomášem Rosickým. Naslouchal jsem jim, vnímal jejich zkušenosti. Pro mě to byla obrovská výhoda proti minulému roku.“

Pryč jsou hráči, s nimiž sportovní vedení nebylo po podzimu spokojené nebo s kterými se nepočítalo do budoucna. A naopak dorazily čtyři posily, z nichž Stanciu, Kanga a Nita budou v základní sestavě. K nim obrozený Ben Chaim.

Překvapením je, koho Stramaccioni aspoň na začátku sezony postaví na pozici levého obránce. Nebude to Michal Kadlec, který tam odehrál většinu podzimu. Ani Costa, který na tomto postu hrával tři roky. Ani mladý Čivič.

„Martin Frýdek,“ prozradil Stramaccioni a volbu vysvětlil. „Kadlec se vrací po operaci achilovky, s Costou počítáme spíš na stopera a Čivič je nadějí do budoucna. Po schůzce s vedením jsme se rozhodli najít jiné řešení. A ve chvíli, kdy jsme do středu hřiště zařadili jiné hráči, tak jsme vybrali Frýdka. V tom jsme se shodli i se Zdeňkem Ščasným.“

Na pravém kraji bude opět Zahustel, který v přípravě hrál ve vynikající formě. „Na něm můžete vidět, co po krajních obráncích chci. Hodně myslíme na útok, být co nejvíc ofenzivní. Chceme, aby hráči chodili do vápna. Zahustel to zvládá dokonale. Přesně chápe, co po něm chci, dává góly, podporuje útok. Frýdek odvedl dobrou práci v přípravných zápasech.“

Po odchodu Dúbravky do Newcastlu se zdá, že brankářskou jedničkou bude Florin Nita, byť k týmu dorazil až začátkem února. „Nitu jsme měli vytipovaného, byl pro nás první volbou. Bylo důležité, že on do Sparty přestoupil chtěl,“ řekl Stramaccioni.

„Hledali jsme typologicky podobného brankáře. Aby byl výborný mezi tyčemi i ve hře nohama a měl zkušenosti ze zahraničí i z velkého klubu. Florin byl ve Steaue Bukurešť, chytal poháry, zažil tlak,“ vypočítával Stramaccioni.