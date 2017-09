Devět zápasů Sparty pod Stramaccionim. Na potlesk nebyl žádný

Stramaccioni začal ve Spartě prvním tréninkem 21. června. Od té doby uplynuly tři měsíce. Poznali jste, co chce Sparta hrát? Nemusíte se stydět přiznat, že nevíte. Vědět to nemůže nikdo.

„Chci, aby Sparta byla opět úspěšná. Snad ani nemusím zdůrazňovat, že máme velkou zodpovědnost dostat Spartu zpátky na vrchol,“ prohlásil Stramaccioni v červnu během své první tiskovky.

Myslíte si, že trenér Stramaccioni bude mít ve Spartě úspěchy?

Ano 112 Ne 543

Úspěšná není, stejně jako nebyl on na svých předchozích štacích v Interu Milán, Udine a Panathinaikosu Atény. Proč by zrovna ve Spartě být úspěšný měl?

V přípravě tým dostal čtyři góly od Dynama Kyjev, v generálce na nový ročník proti Vitesse Arnhem rozpaky nezažehnal. A první soutěžní zápas přinesl blamáž.

Devět utkání, většina z nich si byla podobná. Připomeňte si, jak vypadaly.

1. zápas Crvena zvezda Bělehrad - Sparta 2:0

Fiasko, výsledek ještě horší než hra. Bezradnost, chaos, zmatek. „Prvních patnáct minut minut jsem byl nespokojený. Domácí byli lepší než my a dostat gól ze standardky je nepřípustné, změnilo to zápas. Je neakceptovatelné, abychom inkasovali po takové chybě,“ hřímal Stramaccioni.

2. zápas Sparta - Bohemians 1:1

Hosté měli víc vyložených šancí, nakonec vyrovnali dvě minuty před koncem z dorážky, když Dúbravka neudržel střelu z dálky. „Byl to zápas, který jsme měli rozhodnout, ale chyběl nám zabijácký instinkt,“ řekl Stramaccioni.

3. zápas Sparta - Crvena zvezdy Bělehrad 0:1

Sparťané plánovali, jak na soupeře vlítnou, dají brzy gól, aby měli naději na zvrat. Ale od začátku měli šance hosté, když v 19. minutě jednu z nich proměnili, bylo rozhodnuto. V průběhu druhého poločasu dokonce skalní fanoušci odešli ze svého sektoru.

„Chápu fanoušky, respektuji jejich pohled. Musíme se oklepat a stát se lepším, silnějším týmem. Musíme vyhrávat, jiná cesta neexistuje,“ řekl Stramaccioni. Sparta chybí v pohárech po čtyřech letech a od kouče i od vedení slyšíte, že měla smůlu na los, že dostala nejtěžšího možného soupeře.

4. zápas Mladá Boleslav - Sparta 0:1

První vítězství pro Stramaccioniho, první zápas bez inkasované branky. Soupeř však Spartu příliš neprověřil. Poprvé hrál Biabiany, akvizice z Interu Milán. Dostal se do velké šance, po jeho centru dal Lafata jediný gól utkání. „Od chvíle, co jsem tady, jsme zahráli nejlíp jako tým. Nechci mluvit o jednotlivcích, protože všichni bojovali za Spartu, za vítězství,“ jásal italský kouč.

5. zápas Liberec - Sparta 1:1

Bláznivý duel plný invektiv a drsných zákroků. Jako vždycky, když hraje Sparta v Liberci. Po první půli vedla, a i když domácí hráli bez dvou vyloučených, nezvítězila. „Hráli jsme patnáct minut jedenáct proti devíti, ale byla velká chyba, že jsme nezměnili způsob hry. Nedokázali jsme zareagovat,“ řekl Stramaccioni. Sparta nevyhrála i proto, že chybující sudí jí neuznali regulérní gól kvůli domnělému ofsajdu a hlavní neodpískal minimálně jeden pokutový kop.

6. zápas Sparta - Slovácko 1:0

Nadějný start do utkání, rychlý kombinační fotbal, několik šancí. Jenže trvalo to strašně krátce, dvacet minut. Po hodině hry rozhodl Lafata, hosté měli v závěru dvě obrovské příležitosti, Hoffman hlavičkoval do tyče a Kubala překopl bránu z malého vápna. „Není to jednoduché. Sparta je tři roky bez titulu, přišla spousta nových hráčů i trenéři, Sparta se prostě mění. To není výmluva, ale fakt. Čas, který potřebujeme, bohužel nemáme,“ řekl Stramaccioni.

7. zápas Brno - Sparta 2:0

Porážka na hřišti posledního týmu tabulky. Ostudný výkon, sparťané nepředvedli vůbec nic. Čí to byla vina? „Musíme zmlknout a makat. Dostat dva góly ze standardky je naprosto neakceptovatelné. Tři ze čtyř gólů v lize jsme dostali právě po přímých kopech,“ zuřil Stramaccioni. „Tohle si Sparta nezaslouží a tohle jsem řekl i hráčům. Tentokrát jsem velmi naštvaný.“

8. zápas Sparta - Karviná 2:0

Nejvyšší vítězství v ročníku nad soupeřem, který je s Brnem a Jihlavou nejhorší v lize a od výhry v prvním kole získal jen bod. Druhý mohla Karviná mít z Letné, měla totiž několik příležitostí na vyrovnání na 1:1. Až poté domácí dali druhý gól. Týden po Spartě dostala Karviná doma pět branek od Olomouce.

Členové sparťanského kotle pojali duel jako protestní akci, dorazili v černém, neslavili Rosického gól a vulgárně uráželi generálního ředitele Kotalíka i Stramaccioniho. „Chápu, že naši fanoušci po zápase v Brně byli naštvaní, tam to byla tragédie. A odsud se ty problémy, kterým jsme dnes čelili, odvíjí. Pro nás je velmi důležité, že jsme vyhráli, že půjdeme do derby v lepší náladě,“ poznamenal kouč.

9. zápas Slavia - Sparta 2:0

Jedna střela na bránu, žádná gólová šance. Sparta nebyla v derby rivalovi důstojným soupeřem, což se přihodilo i Slavii před třemi čtyřmi lety, kdy bojovala o záchranu. První gól v 71. minutě Sparta inkasovala zase ze standardky. Co však zaráží ještě víc, je nulová ofenzíva.

Jestli si Stramaccioni mohl fanoušky udobřit, derby by mu posloužilo. Jenže po neděli se jejich negativní vnímání jeho účinkování ve Spartě ještě prohloubilo.

„Vím, že fanoušci jsou naštvaní na trenéra, na klub, na mužstvo. Ale to, čím teď procházíme, je výzva, kterou jeden zápas nezmění. Snažím se profesionálně soustředit na svoji práci a nemůžu každý zápas myslet, co se mnou bude,“ prohlásil Stramaccioni.

Devět zápasů, některé velmi špatné, jiné průměrné. Pod Stramaccionim mužstvo na potlesk ještě nezahrálo.