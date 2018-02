Rosický: Sparta by měla zasahovat víc i do společenského dění

Jeden z nejlepších českých fotbalistů všech dob v závěru loňského roku ukončil kariéru. Hned poté začal v klubu pracovat v managementu.

„Jsem ve velmi úzkém kontaktu se sportovním ředitelem Zdeňkem Ščasným, velice úzce spolupracuju s generálním ředitelem Adamem Kotalíkem i trenérem Stramaccionim. Je to pro mě velmi zajímavé,“ říká Rosický v rozhovoru pro klubovou televizi.

Momentálně je ve Španělsku, kde se mužstvo připravuje na jarní část, v níž bude z páté příčky útočit na druhou. Stříbro, to je pro Spartu cíl. Suverénní Plzeň je pro Spartu během jara nedostižná.

Loučení na hřišti Když Tomáš Rosický loni v prosinci na tiskové konferenci oznámil konec kariéry, fanoušci zalitovali, že mu nemohli zatleskat na hřišti. I proto se řeší, že by během jara, případně po sezoně Sparta uspořádala pro Rosického rozlučkový zápas, na který by dorazily i hvězdy, s nimiž Rosický během své kariéry hrával ať už v Dortmundu, v Arsenalu či národním mužstvu. „Cítím to stejně jako fanoušci. Rád bych, abychom na léto něco připravili. Snad to dobře dopadne,“ přeje si Rosický.

„Musí to být lepší než na podzim. Potenciál mužstva je úplně někde jinde,“ říká Rosický. „Musíme být soudržní. Na všech frontách. A taky budeme chtít dobře začít, to je strašně důležité.“

Během ledna a února se sparťanské vedení snažilo mužstvo zkvalitnit. Odešli hráči, kteří v plánech nefigurovali. A naopak přišli ti, o kterých si myslí, že mužstvu pomohou: Stanciu, Kanga, Nita, Ristič.

„Stanciu a Kanga přišli proto, aby do týmu přinesli víc kreativity,“ poznamenal Rosický a vysvětluje, proč bylo důležité přivést oba.

„Když jsem hrál já, tak si mě soupeři buď hodně hlídali, nebo mě zdvojovali, ztrojovali. A aby se tomu u Stancia, který je eventuální náhradou za mě, předešlo, tak jsme přivedli i Kangu. Aby to soupeři proti nám měli složitější. Stanciu i Kanga jsou hráči, kteří na hřišti podobně přemýšlí. Věříme, že nám hodně pomůžou.“

Příchod stomilionového Stancia provází velká očekávání. Nejen kvůli ceně, kterou za něj Sparta zaplatila. „Přichází po mně,“ prohodil Rosický s úsměvem.

Rosický o náročnosti přestupů „Souhlasím s tím, že nové hráče by to chtělo mít už na začátku přípravy. Ale měl jsem možnost sledovat, jak se na tom pracovalo, a v případě Stancia i Kangy to bylo strašně komplikované. Mnoho nezbývalo a přestupy by padly. Proto se to natahovalo. Viděl jsem, jaká je s tím obrovská práce. Adam Kotalík si zaslouží uznání. Je dobře, že to dotáhl. Nita byla reakce na vývoj Dúbravky. U Rističe se otevřela šance, u které nemůžeme moc ztratit.“

„I kluci v národním týmu to měli složité, protože všichni je se mnou srovnávali. Ale nepřichází žádný zajíc, Stanciu toho má spoustu za sebou. Je pracovitý, šikovný, levá, pravá, jak mu to přijde. Ale samozřejmě to nebude mít jednoduché.“

Sparta za poslední rok nepřivedla do týmu českého hráče. Trend posilovat fotbalisty ze zahraničí bude pokračovat. „Máme možnosti, že dobrého hráče můžeme koupit. Ale z mého pohledu je neméně důležité, aby Sparta vychovávala vlastní hráče a ti dostali šanci,“ zdůraznil Rosický.

„Na podzim s námi trénoval jeden mladý kluk, to je strašně málo a je to chyba. Začlenění mladých odchovanců do áčka se musí zlepšit, aby ti kluci viděli, že tu možnost mají. Ale zároveň říkám, že ti kluci si tu šanci musí zasloužit. Krok mezi chlapy je v kariéře ten nejdůležitější a je velmi těžký.“

Ve své pozici se Rosický stará nejen o sportovní stránku. „Vždycky mě zajímal chod klubu. Už v Arsenalu. Je jasné, že po sportovní stránce můžu nabídnout nejvíc. Ale taky jsem chtěl vědět, kam klub směřuje, které hodnoty by měl mít a kterých by se měl držet, aby byly srozumitelné všem fanouškům. Jsou to věci, které k fotbalu hodně patří. Sparta by měla mít i fotbalový přesah, zasahovat víc do společenského dění. Její historie a tradice je obrovská.“

Jak Rosický oznamoval v prosinci konec kariéry: