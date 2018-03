Soupeři si na Spartu věří, nebojí se nás, vadí kapitánovi Kadlecovi

Cítíte, že z vás soupeři respekt nemají?

Už si na nás věří. Vědí, že když prohrávají, není pro ně nic ztraceného. Dřív, když jsme vedli, byl zápas víceméně hotový. Dokázali jsme ho pohlídat nebo přidat druhý gól. Bohužel to teď není.

Bojíte se naopak vy?

Nebojíme se. Ale soupeřům ve druhé půli stačí hrát co dosud a většinou dá gól.

Na Stínadlech jste od roku 2013 nevyhráli. Umí na vás Teplice?

Že by na nás uměly… týmy se mění, nemají pět let stejný mančaft. Není to stadionem ani hráči, spíš jde o souhru okolností.

Co zápas rozhodlo?

Že jsme výkon z první půle nedokázali ve druhé udržet. Teplice byly aktivnější a vyrovnaly.

Konkurenti Jablonec, Liberec i Olomouc vyhráli, nabíráte ztrátu.

Je to na prd. Strašně blbě se mi mluví. Říkáme si každý týden, že příště už musíme zabrat tříbodově, a vypadá to pořád stejně.

Co s tím?

Je to frustrující. Hlavně když člověk neví, co za tím vězí, proč tomu tak je.

Věřili jste, že vás nabije reprezentační pauza?

My se cítili výborně, dobře jsme trénovali a docela dost. Udělali jsme všechno, abychom byli na zápas připravení, v tomhle máme všichni svědomí čisté. Bohužel jsme to nepřenesli do utkání.

Problesklo vám hlavou, že můžete zase o vedení přijít?

Snažil jsem na to nemyslet, ale člověk o tom ví, že už se nám to stalo. Není to tak, že začne druhá půle a vy si řeknete do háje, je to jen jedna nula, bude to zase stejné. Určitě ne. Bohužel se ukázalo, že stejné to bylo.

Může za špatné druhé poločasy fyzička, nebo hlava?

Máme to v hlavách. Když se podíváme na statistiky, ve všech zápasech jsme naběhli víc kilometrů, ať sprintem, nebo normálním během. Tedy paradoxně až na Liberec, kdy jsme to uhráli. Tvrdit, že to je ve fyzičce, by bylo alibi, které tam není. V kondici zakopaný pes není, přitom na té by se pracovalo líp než na hlavách.

Jste šestí. Jaký je plán pro zbytek sezony?

Nevím. Vyhrát co nejvíc zápasů.

Co změnil nový trenér Pavel Hapal?

Je toho spousta, ale nechtěl bych o tom mluvit.

A změnila se atmosféra v kabině po odchodu kouče Stramaccioniho?

Netvrdil bych, že předtím byla extra špatná. Vždycky se odvíjí od výsledků, takže ani teď není ideální.