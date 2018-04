Sparta po 36 letech bez Evropy? Musíme se naučit vítězit, velí Hapal

Zatím je Sparta šestá a odstup za konkurenty bobtná. „Každá remíza je pro nás složitá. Víme, že musíme vítězit, když doháníme pět mužstev před námi,“ uvědomuje si kouč. Za čtvrtou Olomoucí, která drží poslední pohárové místo, Hapalův tým pokulhává o čtyři body. Podle výsledku poháru může Evropu znamenat i pátá příčka, tu teď drží o tři body lepší Jablonec.

Jenže letenská ekipa nedokáže ve vítězství přetavit ani zápasy, v nichž vede. Náskok měla se Slováckem, Karvinou, Slavií i Teplicemi, nakonec brala vždy jen po bodu. „Máme v zápasech kvalitní i hluché pasáže, ty druhé musíme odstranit, abychom vydrželi hrát celých devadesát minut,“ nabádá Hapal.

Nesouhlasí s tím, že za špatnými druhými poločasy může vězet slabší fyzička. „Názorů je spousta, hodně se mluví o kondici. Ale v reprezentační pauze jsme měli kondiční test a kluci nedopadli špatně. I v Teplicích se to ukázalo v závěru utkání, kdy jsme dokázali přitlačit. Nevypadali jsme fyzicky hůř,“ hájí Hapal sparťanské hráče.

Sparťanský trenér Pavel Hapal během utkání v Teplicích.

Dolů je tlačí spíš pochroumaná psychika. Nevěří si. „Vedeme, ale zase jsme zbytečně zalezli místo toho, abychom se pořád tlačili dopředu a dali druhý gól,“ vadí záložníkovi Michalu Sáčkovi. „V minulosti bývalo, že Sparty se týmy bály, ale teď mi přijde, že tomu tak není. To je špatně.“

Pozvednout Spartu, toť Hapalův úkol. A nemá moc času. Ví, co zlepšit. „Hrozně dlouho nám trvala přípravná kombinace ve středu hřiště. Byli jsme pomalí. Středoví hráči měli hrát rychleji do kolma, potom by přicházely centry a zakončení.“

Už po hodině hry stáhl Hapal rumunskou star Stancia, autora jediného gólu hostů v Teplicích. „Už v poločase vykazoval znaky, že utkání nedohraje. Byl unavený z reprezentačního srazu, se Švédskem hráli na těžkém terénu.“ Ze srazu národního týmu se vrátil lehce zraněný Izraelec Ben Chaim, proto chyběl i na lavičce.

Sparta už vypadla z domácího poháru, její naděje se musí upínat pouze k posledním osmi ligovým kolům. „Musíme tvrdě trénovat, připravovat se na další utkání a proti Dukle to v sobotu doma zlomit,“ burcuje Hapal a vyslovil něco, co ve Spartě nebývalo zvykem: „Musíme se naučit vítězit.“

Je na čase, jinak Sparta bude na evropské scéně chybět poprvé od ročníku 1982/83. V sezoně předtím obsadila v československé lize až 6. místo.