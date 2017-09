Byla to zase ta stará Sparta, cítil teplický Král

Spartě jsme výhru darovali, zní z Teplic Chtěli využít sparťanskou nepohodu, místo toho prodloužili svoji. Fotbalisté Teplic včera na posvátné Letné ztroskotali 0:3 a v lize nedali potřetí v řadě gól. Vyhlížejí ho téměř nekonečných 271 minut, přitom v úvodu sezony byli s Plzní nejproduktivnějším celkem. „Ale tenhle rok hlavně hodně branek dostáváme, na tom bychom měli zapracovat. Minulý rok nás to zdobilo, letos se o defenzivu opřít nemůžeme,“ mrzelo v klubové televizi beka Tomáše Vondráška. Skláři v osmi kolech inkasovali 12 gólů, to je sedmá nejhorší vizitka. A klesli na 10. místo tabulky. „Taky nám chybí body z venku,“ pojmenoval Vondrášek další svízel. Mají jen jeden ze čtyř pokusů. Teplický trenér Daniel Šmejkal uznal: „Sparta byla živější, přímočařejší, sebevědomější.“ Hosté, kteří na stopera stáhli Ljevakoviče, měli první šanci, Rezek z hrany vápna minul. Pak už úřadovala Sparta. Po centru Zahustela doklepl míč do sítě Kadlec, v nastaveném čase 1. půli skóroval kanonýr Lafata z malého vápna po závaru vzniklém po přímém kopu. „Na začátku jsme měli dvě šance. Po naší chybě a brejku Sparty dostaneme gól, který nás opatřil,“ litoval Vondrášek. „Potom přijde 45 .minuta, standardka a skrumáž. Bylo to o tom, kdo do míče kopne dřív. Samozřejmě se k tomu dostal Lafata, který tam snad má magnet.“ Po pauze vrátil Zahustel další přetažený centr před branku a Kadlec se prosadil hlavou. Teplice na Letné nevyhrály sedm let. „Klobouk dolů před Spartou, jak se vyrovnala s tlakem. Ale my jí to darovali vlastními chybami,“ želel Vondrášek po svém 200. zápase v lize. „Hořké jubileum. Potřebovali jsme body jako sůl, bohužel jsme to nezvládli. Příště už musíme bezpodmínečně bodovat.“ Bude to v pátek doma proti Liberci od 20.15 hodin, ale bez záložníka Kučery, který se včera vykartoval.