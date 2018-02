Mám blíž k týmu, cítím se silnější, říká sparťan Ben Chaim před jarem

Přezdívka Luboš Tal Ben Chaim, alias Luboš. Přezdívku izraelskému záložníkovi vymyslel Ondřej Zahustel. "Že prý to je typické české jméno a prý je to vtipný," líčil Ben Chaim pobaveně. I tato zdánlivě maličkost ukazuje, že v kabině je lepší atmosféra než na podzim, jak už dřív zmínil trenér Andrea Stramaccioni. "Cítím, že k týmu mám mnohem blíž. V přípravě byla i zábava, jsme větší kamarádi. Když to bude fungovat v kabině, tak i na hřišti to bude lepší," je přesvědčený Ben Chaim.