Rekordní problém. Ben Chaim symbolizuje trápení fotbalové Sparty

Smolný moment, po kterém fotbalová Sparta už neskórovala a prohrála doma 0:1, jen podtrhl nepovedené vystoupení izraelského záložníka v nedělním ligovém šlágru. A vlastně i celé jeho dosavadní angažmá v Česku.

Když v létě podepisoval na Letné smlouvu, usmíval se a plánoval: „Dokážu, že mě Sparta chtěla právem. Vím, co se čeká: že budu rozhodovat zápasy, dávat spoustu gólů, přihrávat na ně.“

Izraelská televize kvůli němu koupila práva na zápasy české ligy a natěšení sparťanští fanoušci se nemohli dočkat, až borce za 76 milionů korun uvidí v akci.

Zatím jim toho nejdražší posila v historii soutěže předvedla zoufale málo. Přitom přicházela s těmi nejlepšími referencemi. Ďábelsky rychlý. Úžasný technik. Reprezentant. Gól umí připravit i sám dát.

Znělo to všechno krásně, ale teď návrat do reality: Co vlastně zatím izraelský záložník v Česku ukázal?

Po solidním debutu proti Bohemians, kdy se po faulu na něj kopala penalta, vlastně nic. Nula gólů, jedna asistence, minimum úspěšných průniků, zato spousta nafilmovaných pádů, ztracených míčů a časté dohady s rozhodčími. Tohle tedy má být ta superhvězda, ze které bude celá liga paf?

„Upřímně, trochu jsem se bál, že to bude vypadat takhle. Nejsem si jistý, jestli má Tal tu správnou mentalitu, aby se prosadil v zahraničí,“ tvrdí Ori Cooper, bývalý izraelský fotbalový skaut a dnes redaktor deníku Jediot Achronot.

I izraelská média si podle něj už všimla, jak reprezentant v Česku strádá. A po víkendovém zápase s Plzní asi chvála také nepřijde. Utkání znovu ukázalo, že Ben Chaim si na nové prostředí zvyká pomalu.

Na trávník skočil místo nevýrazného Šurala po čtyřiapadesáti minutách, ale místo aby Spartě pomohl, kazil. Několikrát zbytečně přibrzdil akci nebo ztratil míč, nevycházely mu přihrávky ani kličky.

Pokud něčím vynikal, pak jen svítivě zelenými kopačkami. A také o těch se po zápase mluvilo, protože z tribuny se zdálo, že holohlavý záložník nezvolil obutí zrovna ideálně: hned několikrát podklouzl.

„Ale no tak... Tal je osmadvacetiletý reprezentant. Očekávám, že si umí vybrat správné kopačky,“ hájil svého svěřence trenér Andrea Stramaccioni. „Když se to stalo poprvé, ptal jsem se ho, jestli je všechno v pořádku. Ale přece mu nebudu boty před zápasem kontrolovat.“

Zatím se zdá, že Ben Chaim možná opravdu potřebuje speciální zacházení. Z Izraele, kde válel za Maccabi Tel Aviv, byl na něj zvyklý: všichni ho velebili a obskakovali, byl za hvězdu. Zato v Česku naráží.

Občas působí na hřišti laxně, špatně brání, těžko se vyrovnává s tvrdostí. Když na něj soupeř trochu přitlačí, skutálí se na trávník a hned udiveně kouká na rozhodčího: Cože, tohle se tady nepíská?

Jeho příběh jako by symbolizoval celý gigantický projekt nové Sparty, který se od léta pokouší kočírovat trenér Stramaccioni. Velká investice, velké očekávání... A trpké rozčarování.

Jak je možné, že Ben Chaim doma zářil – v minulé sezoně nastřílel osmnáct gólů a na sedm přihrál – a ve Spartě takhle zvadl?

„Pro mě je jedním z největších talentů, jaké naše země kdy měla. Ale fotbal není jen o talentu,“ přemýšlí novinář Cooper. „Už v Izraeli se o něm vědělo, že nepracuje vždy tak tvrdě, jak by měl. Občas hřešil na svou rychlost: měl dojem, že díky ní všechno půjde samo.“

Pokud si chtěl se stejným přístupem vystačit v české lize, asi už zjistil, že to nepůjde. Bude muset hodně přidat, aby zlomil kletbu, která jako by ulpěla na většině hráčů s nálepkou rekordního přestupu.

Kdo z těch, za které kluby v Česku utrácely bláznivé cifry, se opravdu vyplatil? Snad Štěpán Vachoušek ve Slavii. Ostatní většinou očekávání neplnili a více či méně je semlela vysoká očekávání: ať už se jmenovali Binič, Nečas, Németh, nebo van Kessel.

Poslední dva rekordní transfery zrežírovala Sparta. A zatímco Václav Kadlec snad pomalu začíná přesvědčovat, že šéf klubu Křetínský sedmdesát milionů nevyhodil oknem, Ben Chaim se trápí.

„Určitě může hrát lépe. Všichni, a já především, od něj chceme víc,“ uznal Stramaccioni po zápase s Plzní.

Sparta by přitom produktivní křídlo potřebovala. Ale jak dlouho ještě vydrží čekat, jestli si Ben Chaim v Česku zvykne?