Začalo to první prohrou. V druhé části podzimu patří Sparta k nejslabším

Fotbalová Sparta řeší víkendové selhání jednotlivců i mužstva v zápase na Slovácku, kde padla 1:2. Červené karty, neproměněné penalty, nezvládnutý závěr utkání, v němž do 84. minuty vedla.

Při pohledu na bilanci z posledních osmi zápasů není překvapením, že mužstvo ztrácí body, že má problémy s disciplinou, že hra je ve venkovních zápasech k nekoukání. Je to opakovaná záležitost.

„Zápas se Slováckem hodnotíme jako fatální selhání celého týmu, pro které neexistuje žádná omluva. Především nedisciplinovanost některých hráčů byla alarmující a nepřijatelná,“ řekl pro deník Sport generální ředitel František Čupr.

„Nechceme panikařit, naopak se musíme soustředit na to, co se v posledních týdnech děje s hráči a co nejrychleji problém vyřešit.“

Neděje se to v posledních týdnech, ale spíš měsících. Pokud bychom vzali čísla od desátého kola, najdeme z pohledu Sparty alarmující zjištění: patří k nejhorším mužstvům v lize.

Prvních devět kol to ještě šlo. Sparťané sedmkrát vyhráli, jako jediní z celé ligy byli neporažení a měli jen bod na vedoucí Slavii.

Ale remízy na Bohemians a doma s Příbramí, kdy mužstvo ztratilo těsné vedení v posledních minutách, měly trenéry varovat: Sparta nedovede dotáhnout k vítězství zápas, který není rozhodnutý.

Druhá část podzimu znovu poukázala na obrovský problém v utkáních na hřištích soupeřů, což se se Spartou vleče poslední dva tři roky. A když se k tomu přidají ztráty doma, jsou vyhlídky v boji o titul po podzimu zpravidla nulové.

Pokud vezmeme výsledky jen od 10. kola, kdy Sparta poprvé v ligovém ročníku prohrála, jsou horší jen Bohemians, Příbram a Karviná.

Například Dukla za toto období získala o čtyři body víc, Liberec o šest. Slavia, Jablonec a Plzeň už Spartě výrazně utekly. A to na rozdíl od nich nastupují ještě k těžkým utkáním v evropských pohárech.