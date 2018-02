Sparta má problém. Šural si zlomil palec u nohy, chybět může až do dubna

„Mrzí mě to, protože zranění přišlo krátce před zahájením jarní části sezony. Budu se snažit co nejrychleji dostat zpět do plného tréninku i zápasů a být schopný pomoct týmu,“ citoval Šurala klubový web.

V Jablonci (3:0) dal hattrick, další jeho góly proti Ostravě (3:2), ve Zlíně (2:2) a s Mladou Boleslaví (3:2) znamenaly pro Spartu sedm bodů.

Jenže teď bude v boji druhou příčku nejlepší střelec Sparty chybět až v polovině jarních zápasů.

Zranění utrpěl už během soustředění ve Španělsku minulý týden, klub o tom informoval až nyní, kdy zlomeninu potvrdilo podrobné vyšetření.

Šural je pro trenéra Andreu Stramaccioniho číslem jedna na pozici útočníka. Při jeho absenci je pravděpodobné, že se na hrot z pravého kraje zálohy posune Václav Kadlec. Už tam také nastoupil v generálce proti Spartaku Moskva (1:2) a dal jediný gól týmu.

Další variantou je veterán David Lafata nebo dorostenec Václav Drchal. Víc útočníků Sparta nemá, s Lukášem Julišem se pro jaro nepočítalo, měl odejít na hostování, navíc je zraněný.

Na pravém kraje před obráncem Ondřejem Zahustelem tak dostane šanci nejspíš srbský štírek Srdjan Plavšič.

Podle zápasů v přípravném období lze soudit, že Stramaccioni v nedělním utkání proti Liberci nasadí sestavu: Nita - Zahustel, Hovorka, Štetina, Frýdek - Plavšič, Mavuba, Kanga, Ben Chaim - Stanciu - Václav Kadlec.