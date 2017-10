Blbec, řekl o kouči Sparty Stramaccionim starosta Beneventa

Trenér Sparty si po utkání stěžoval, že rozhodčí neprokazují jeho klubu větší respekt. „Nejsme Benevento (nováček italské ligy), jsme Sparta,“ prohlásil jednačtyřicetiletý kouč.

V Beneventu, jehož tým prohrál všech osm dosavadních zápasů Serie A se skóre 2:19, vzbudila jeho slova velké rozhořčení. Rozezlený starosta na dálku odpověděl Stramaccionimu v podobném stylu.

„My nejsme Stramaccioni, víte. Bývalý kouč Interu se vyjádřil jako blbec. Byli jsme z toho v šoku, tohle je jednoduše nepřijatelné. Snad zasáhne trenérská unie a on se omluví našemu městu i klubu,“ uvedl Mastella.

Stramaccioni se skutečně omluvil a snažil se svůj komentář vysvětlit. „Zmínil jsem se o Beneventu, protože hrají v Serii A vůbec poprvé. Omlouvám se těm, kterých se to dotklo, ale to jsem neměl v úmyslu. Jsem z tohoto regionu, moje babička se v provincii Benevento narodila. Mám tu rodinu a nechtěl jsem to město urazit,“ citovala kouče italská média.