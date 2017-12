Ščasný se stane ve Spartě sportovním ředitelem, pomáhat mu bude Rosický

„Tomáš má detailní znalost týmu, protože v něm působil, a současně také vynikající evropské vazby. Zkušenost v oblasti sportovního managementu má ale nesrovnatelně vyšší Zdeněk Ščasný. Věřím, že máme dobrý předpoklad, abychom Spartu pozvedli na vyšší úroveň,” uvedl Daniel Křetínský.

Spolupracovat budou s trenérem Andreou Stramaccionim, který navzdory jednomu z nejhorších ligových podzimů ve sparťanské historii zůstává.



„Ocitli jsme se v situaci, kdy nemáme obsazeno sportovní vedení. Tomáš Požár vede skauting, ale klasického manažera v oblasti sportu jsme nyní neměli. To je něco, co chceme změnit,” vysvětlil Křetínský s tím, že klub finalizuje poslední detaily chystaných změn.

Ščasný by měl coby nový sportovní ředitel určovat fotbalovou strategii klubu, zejména pak tu u prvního mužstva. S hlavním trenérem budou konzultovat přestupy, vybírat vhodné hráče, což se na Spartě v poslední době nedaří.

„Současně chceme, aby byl u všech diskusí nejužšího vedení a u všeho dění od začátku přítomný i Tomáš Rosický. Přestože nemá zkušenost z oblasti sportovního vedení, jeho fotbalové znalosti, znalosti mezinárodního prostředí, individuální schopnosti vidět fotbal a rozpoznat kvality hráčů nám pomohou,“ věří Křetínský, který v rozhovoru pro web Sparty uznal, že klub v létě při velkolepých nákupech nových hráčů chyboval.



Z jedenácti zahraničních posil Sparty obstáli na podzim snad jen brankář Dúbravka se stoperem Štetinou, ostatní se zařadili do průměru, někteří zcela propadli.

Podobně na tom byli dřív i Paixao, Litsingi nebo Holzer, kteří na Letnou přišli ještě v době, kdy byl trenérem ještě Ščasný, dnes nový sportovní ředitel. Ve stejné době však Sparta získala i Šurala, Karavajeva či Koubka, již se později stali oporami.

Zdeněk Ščasný narozen 9. srpna 1957 Jako kouč působil mezi dvěma angažmá ve Spartě v řeckých klubech OFI Kréta a Panathinaikosu Atény. Trénoval i maďarský Debrecín a v Česku vedl ještě Most, Mladou Boleslav, Viktorii Žižkov a Teplice. Od loňského konce ve Spartě byl bez angažmá, teď se tam vrací v nové roli.



„V létě jsme dospěli k závěru, že není možné přivést zahraničního trenéra a zároveň někoho, kdo bude ve Spartě nový jako sportovní ředitel. To by bylo příliš změn najednou a je třeba tomu dát nějakou časovou sekvenci. Zpětně hodnoceno to možná nebylo správné rozhodnutí, ale měli jsme přesto přivést alespoň někoho, aby měl trenér praktickou oporu při znalosti české ligy. Ta v průběhu podzimní části sezony chyběla a hodnotíme to jako chybu,” přiznal Křetínský.



Pro Ščasného půjde už o čtvrtou sparťanskou etapu. Sedm let na Letné strávil jako hráč, dvakrát byl ve Spartě koučem. Na konci devadesátých let s ní získal dva tituly, na jaře 2016 zase dovedl tým až do čtvrtfinále Evropské ligy.

Historický pohárový úspěch tehdy smazal nepovedenou sezonu v české lize, a tak dostal Ščasný ještě možnost pokračovat. Jenže po špatném vstupu do nového ročníku a domácí porážce v derby se Slavií (0:2) se s majitelem Daniel Křetínským dohodli na předčasném ukončení smlouvy.

Sportovní ředitel ve Spartě Klasického sportovního ředitele Sparta léta neměla. Kdysi jen pro Jozefa Chovance vytvořila po anglickém vzoru pozici generálního sportovního manažera, stejnou funkci později zastával i Jaroslav Hřebík. Na začátku roku jmenovala Sparta dočasně sportovním ředitelem Tomáše Požára, který tehdy oficiálně vedl tým, protože faktický trenér David Holoubek neměl dostudovanou licenci.



Proto překvapilo, že se po necelých patnácti měsících do Sparty vrací. Navíc v nové roli, kterou nezná dokonale.

„Jako jeden z mála českých trenérů však má zkušenosti z evropského fotbalu a měl by být schopen dobře fungovat i se zahraničním trenérem, protože ví, co to znamená působit v zahraničí,” doplnil Křetínský.



Ščasného s trenérem Stramaccionim, s nímž nyní musí úzce spolupracovat, pojí angažmá v Panathinaikosu Atény, kde oba v minulosti trénovali.



Jinak jsou ale na první pohled každý jiný. Ščasný je velmi impulzivní, pro ostrá slova nejde daleko. Zato Stramaccioni se v Česku od léta projevuje spíš jako diplomat a kliďas.

Budou si ti dva ve Spartě rozumět?