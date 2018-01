Ščasný: Budu řešit sestavu i taktiku, ale rozhodnutí je na trenérovi

Někdejší ligový fotbalista a později i uznávaný kouč během loňského roku podstoupil dvě operace kyčle. Od ledna nastoupil ve „svém“ klubu do nezvyklé role.

„Já přinesu trenérský pohled. Tomáš Rosický, s kterým budu spolupracovat, zase hráčský. Myslím si, že je to ideální spojení,“ poznamenal šedesátiletý Ščasný.

Jaké budou vaše kompetence? Neoslabí se vaším příchodem pozice trenéra Stramaccioniho?

Kdybychom oslabili trenéra, asi bychom začali špatně. To by byla špatná vize. Jsem poctěn, že jsem dostal takovou nabídku. Přijal jsem filozofii, kterou mi přednesl majitel. A také bych chtěl říct, že nepřicházím s tím, abych se v případě neúspěchu stal trenérem. Chci své zkušenosti dát ve prospěch Sparty.

A co tedy přesně máte na starosti?

Budu u prvního mužstva a řešit všechno, co se kolem něj děje. Taktika, sestava, analýzy, pozápasová hodnocení. Jako oslabení pozice trenéra to nevidím, naopak. Sám vím, že přijít do ciziny je pro trenéra složité, když nemáte oponenta a zároveň člověka, s kterým můžete všechno konzultovat.

Trenér Stramaccioni před příchodem do Sparty působil v Panathinaikosu Atény jako vy. Jaké reference jste na něj od svých řeckých známých a přátel dostal?

Myslím si, že takhle se na trenéra ptát není na místě. Neptal jsem se jich. Informace jsem měl už v době, kdy jsem ve Spartě nebyl. A to jsou moje interní věci. Hlavně si chci udělat obrázek sám.

Do jaké míry se shoduje s koučem váš pohled na fotbal?

S Andreou jsme měli tři mítinky, na kterých jsme řešili úplně všechno. Zatím je brzo mluvit o pohledu na fotbal.

Říkáte, že budete řešit i sestavu. Jak tomu lze rozumět?

Nikdy mu nebudu nařizovat, kdo by měl hrát, ale chci to s ním konzultovat. Sestavu, strategii, hodnocení atd. Ale vždycky budu respektovat jeho rozhodnutí. Oba musíme uznávat filozofii klubu a není důležité, jestli je tady Ščasný se Stramaccionim. Jde o to, aby se Sparta poučila z chyb a neopakovala je.

Budete mít i odpovědnost za výsledky. Jak velkou?

Nic jsme si nevymezovali. Svou roli jsem přijal s tím, že jestli chci mít rozhodovací právo, tak musím přijmout odpovědnost. V tom jsme s trenérem na stejné lodi. Nelze říct, kdo větší, kdo menší. Jde nám o to, abychom zlepšili hru, projev a výsledky. Když to fungovat nebude, můžeme se bavit o odpovědnosti.

Máte volné ruce ohledně stavby týmu a příchodů?

Proti minulosti se situace hodně změnila, vedení dospělo k určité filozofii. Volné ruce nemá nikde nikdo. Ale obsadit pozici sportovního ředitele bylo důležité proto, aby tady byl odborný názor, který by se konzultoval s tím trenérovým. Dát volnou ruku trenérovi je špatně. Není možné, aby přišel trenér, přivedl si osm hráčů a když pak skončí, tak nevíte, co s nimi.

O posilách rozhodujete?

Samozřejmě, od začátku našich jednání probíhají konzultace ohledně odchodů i posil.

Řeknete, kdo konkrétně Spartu posílí?

Je mi jasné, že to fanoušky zajímá nejvíc. Ale nerad bych se pouštěl do konkrétních jmen. Není tajné, že potřebujeme zkvalitnit střed zálohy. Jednáme s velice zajímavými hráči, kteří by Spartě hodně pomohli. S Tomášem Rosickým nechceme, aby došlo k přehmatu, chceme si být jistí, že buď přijde okamžitá posila, nebo mladý perspektivní hráč, který bude pro klub zajímavý do budoucna.

Jak jste spokojen s kvalitou kádru?

Viděl jsem všechny zápasy na podzim, Spartu provázela ohromná nevyrovnanost výkonů. Kdyby se povedlo zopakovat tři čtyři kvalitní zápasy, sebevědomí hráčů by bylo jistě mnohem vyšší. Ano, kádr má svoje slabiny, nutně potřebujeme doplnit hlavně v záloze. Jinak si myslím, že mužstvo bude solidní. Naším cílem je uhrát druhé místo.