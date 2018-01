Rosický v managementu, Ščasný oponent i pomoc pro Stramaccioniho

VIDEO: Ščasný: Nejsem tu proto, abych oslabil trenéra

dnes 12:18

Tomáš Rosický po ukončení aktivní hráčské kariéry začal pracovat ve sportovním managementu fotbalové Sparty. Do funkce sportovního ředitele oficiálně nastoupil někdejší sparťanský kouč Zdeněk Ščasný. Co přesně to největšímu českému klubu přinese?