Víme, s kým máme tu čest, říká o Spartě. Hrál s Plavšičem i Ben Chaimem

Ve čtvrtek jako asistent trenéra Spartaku Subotica půjde Pavičevič proti Spartě v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy.

Subotica je outsiderem, skromným klubem, který momentálně nemůže hrát kvůli rekonstrukci stadionu ve svém městě. Na poháry tak dojíždí téměř sto kilometrů do Nového Sadu.

„Vím, jaké hráče a za kolik si Sparta může dovolit kupovat. Moc dobře si uvědomujeme, jak v minulých letech byla v pohárech úspěšná,“ líčil Pavičevič.

„Ale zároveň věřím našemu mužstvu. Máme své plány a ze sebe vydáme všechno, abychom postoupili.“

Někdejší stoper, který na vrcholové úrovni končil loni v šestatřiceti, má za sebou zajímavou kariéru. Hrál například v německé Chotěbuzi, kyperské Famagustě či Nikósii.

Spartak Subotica - Sparta 2. předkolo Evropské ligy Výkop: čtvrtek 20.45 v Novém Sadu Rozhodčí: Raczkowski - Obukowicz, Siejka (všichni Polsko) Předpokládaná sestavy Sparty: Nita - Chipciu, Štetina, Radakovič, Frýdek - Ben Chaim, Stanciu, Kulhánek, Kanga, Plavšič - Tetteh. Ostatní: Subotica má za sebou tři mistrovská utkání, v 1. předkole hrála se severoirským Coleraine doma 1:1 a v odvetě vyhrála 2:0. O víkendu začala srbskou ligu výhrou nad Šabacem 1:0. Hrálo se v městečku Kula. Za Suboticu se ve všech zápasech trefil záložník Mile Savkovič.

V Hapoelu Tel Aviv nastupoval vedle současného sparťana Tala Ben Chaima, v Crvene zvezdě Bělehrad hrál zase s dalším sparťanem Srdjanem Plavičem, s Guélorem Kangou se minul. Když ten v létě 2016 přicházel do Bělehradu, Savočevič zamířil právě do Subotice. Odehrál sezonu a skončil.

„Všichni hráči Sparty jsou kvalitní, Kanga s Plavšičem možná vůbec nejnebezpečnější.“

Teď si představuje, jak se Suboticou zopakuje loňský úspěch Crvene zvezdy, která Spartu v pohárové kvalifikaci vyřadila.

„Kdybychom hráčům nevěřili, že to jsou schopní dokázat, nemuseli bychom hrát. Neříkám, že se nám to podaří, ale chci zdůraznit, že se o to pokusíme. Crvena zvezda je velký klub, loni byla velmi silná,“ poznamenal.