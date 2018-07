Sparťan Frýdek: Úplně jsme vyhořeli, neodpustitelné. Musíme to napravit

„Nevím, co se stalo. Nevím, jak je možný, že jsme takhle hráli. Že jsme to takhle podělali,“ řekl Frýdek.

Místo podělali však použil vulgární výraz. Ten přesně vystihoval to, co sparťané v Novém Sadu proti Spartaku Subotica (0:2) předvedli.

Bylo krátce před čtvrteční půlnocí, v propoceném dresu stál na tartanové dráze stadionu Karadjordje a nechápal. „Nedokážu si vysvětlit, co jsme tady provedli.“

Můžete to napravit?

Musíme. Musíme vyhrát hlavně v neděli v lize v Jablonci, pak ve čtvrtek zvládnout odvetu v poháru. Protože jinak to nejde, tohle je neodpustitelné.

Je reálné porazit Jablonec, vyhrát odvetu se Suboticou a postoupit?

Myslím si, že jo. Ale musíme hrát úplně jinak.

Jak? Co bylo špatně?

Úplně všechno. Nevytvořili jsme si šanci. Nebylo tam nic, co bychom mohli vyzdvihnout.

Pamatuje tak hrozný zápas?

Nevím, nepamatuju.

Soupeř vás nachytal, překvapil?

Myslím si, že všechno byla naše vina, bylo to jen o nás. My jsme úplně vyhořeli, jestli se to tak dát říct. Nebo nevím, co k tomu dodat. Hráli jsme fakt špatně. Nemůžeme hledat chybu jinde než u sebe.

Reakcím fanoušků, kteří se slušně řečeno hodně zlobili, se asi nedivíte, že?

To ne, to se ani divit nemůžeme po tom, co jsme předvedli. Jsou naštvaní. Ale taky si myslím, že přehánějí, když vyhazují trenéra.