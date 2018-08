Pohárový problém 0:2. Sparta potřebuje obrat jako ze sedmdesátek

Obranu řídil František Chovanec, vlevo piloval lajnu Vladimír Táborský, ve středu pole tvořil hru Václav Mašek, v útoku proháněli soupeře Josef Jurkanin s Jaroslavem Bartoňem.

V listopadu 1972 do odvety 2. kola Poháru vítězů pohárů proti Ferencvárosi Budapešť šli sparťané s mankem 0:2. Doma vyhráli poločas 2:1 a krátce po přestávce Bartoň svým druhým gólem v zápase zvýšil na 3:1. Pořád to však bylo málo. Postupovou branku vstřelil až v 80. minutě obránce Oldřich Urban z penalty. Tenkrát se sparťané dostali až do semifinále přes Schalke, pak podlehli AC Milán.

I ve čtvrtek proti Spartaku Subotica potřebuje Sparta vyhrát o tři góly, aby v pohárech pokračovala. Aby mohla napravit loňskou neúspěšnou sezonu, kdy ztroskotala na prvním soupeři.

Crvene zvezdě Bělehrad nedala ve dvou zápasech gól, v součtu s minulým čtvrtkem to jsou tři pohárová utkání bez vstřelené branky. A teď musí dát tři. Pokud jeden dostane, musí skórovat čtyřikrát atd.

Sparta - Spartak Subotica čtvrtek 2. srpna 19.00 První zápas: 0:2.

Rozhodčí: Sebastian Coltescu - Valentin Avram, Cristian Orbulet (všichni Rumunsko)

Předpokládané sestavy, Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Costa - Vukadinovič, Kanga, Frýdek, Stanciu, Plavšič - Tetteh.

Subotica: Perič - Tekijaški, Kerkez, Čalasan, Vukčevič - Jočič - Djuričin, Šimura, Glavčič, Savkovič - Čečarič.



„Pro nás to může být hlavní zlom sezony. Je to strašně důležité utkání pro psychiku hráčů,“ uvažoval dočasný trenér Zdeněk Ščasný, který druhý den po zápase se Suboticí nahradil odvolaného Pavla Hapala.

Porážka 0:2 je v pohárové matematice hodně nepříjemný výsledek. Pokud tým v odvetě doma inkasuje, ocitne se ve velmi složité situaci - musí dát čtyři branky. Sparta by mohla vyprávět...

V srpnu 2002 Prahu i celou zemi ochromily povodně, když se v předkole Ligy mistrů musela vypořádat s mankem 0:2 z Genku. Jenže v odvetě inkasovala a prohrála poločas. Když pak srovnala, dostala druhý gól. Zbývalo třicet minut a k postupu potřebovala nastřílet další čtyři branky. Dala jen tři. Výhra 4:2 jí nestačila.

První duel 0:2 prohrála i v srpnu 2011 v předkole Evropské ligy na hřišti rumunského týmu Vaslui. Doma sice zvítězila 1:0, ale vypadla.

Podobně sparťané dopadli na začátku pohárové éry, na podzim 1964 v tehdejším Poháru vítězů pohárů si dvoubrankové manko dovezli z Londýna, doma West Ham porazili jen 2:1 a skončili.

Tři neúspěšné pokusy na jeden úspěšný.

Historie pamatuje už jen tři případy, kdy české mužstvo dokázalo po porážce 0:2 venku souboj v odvetě otočit. Slavia v třetím kole Poháru UEFA na podzim 2000 podlehla v Osijeku, doma chorvatského soupeře smetla 5:1.

Baník Ostrava na podzim 1979 v Poháru UEFA nejdřív prohrál v Turecku s Ordusporem, doma triumfoval 6:0. A Dukla Praha v odvetě v roce 1963 v 1. kole v Poháru mistrů evropských zemí zdolala Górznik Zabrze 4:1.

Stejný úkol jako má na čtvrtek Sparta, měla letos v březnu Plzeň v osmifinále Evropské ligy. Po porážce v Lisabonu doma Sporting 2:0 porazila, ale poté inkasovala v prodloužení a vypadla.

Pokud sparťané proti Subotici uhájí nulu vzadu a dají dvě branky, bude se prodlužovat i na Letné. Pokud dostanou gól, musí dát čtyři. A to už se Spartě dva roky nepovedlo v žádné ze soutěží, naposled v říjnu v lize proti Příbrami (4:0).