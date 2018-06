Sparta je v Česku pořád nejvíc, říká o svém přestupu brankář Heča

„Jsem rád, že se to stihlo vyřešit před svatbou. Máme jistotu, co bude,“ těší dlouhodobou gólmanskou jedničku Slovácka. „Ale sparťanská výzdoba nebude, o tom svatba není,“ usmál se při rozhovoru, který vznikal uprostřed vrcholících svatebních příprav.

Netajil jste se tím, že po letech ve Slovácku už toužíte po změně. Bylo více zájemců?

Jinou oficiální nabídku jsem neřešil, Sparta byla asi jediná.

A mohlo by ji něco překonat?

Asi ne, Sparta je pojmem. V Česku je to pořád nejvíc.

Vaše jméno ve spojitosti se Spartou zaznívalo už v zimě i loni v létě. Zajímal se o vás klub dlouhodobě?

Věděl jsem, že tam něco je, ale nikdy oficiální nabídka nepřišla, až teď. Beru to tak, že dokud není vše podepsáno, nemá cenu nad tím moc přemýšlet.

Domluva se Slováckem byla bezproblémová?

Nebyl žádný problém. Jsem rád, že mi to umožnili. Myslím, že nějakou práci jsme já a klub společně za tu dobu odvedli. Budu vzpomínat jen v dobrém a doufám, že se do Slovácka ještě někdy vrátím.

Koho doporučíte jako svého brankářského nástupce?

V týmu je Michal Daněk, kvalitní gólman, což prokazoval na tréninku i v zápasech. Na tomto postu Slovácko problém absolutně nemá, protože jsou připravení i další, mladší kluci – Matouš Trmal, Vít Nemrava. Můj odchod jim pomůže, můžou se posunout za Michala a budou mít víc příležitostí. Už jen trénovat s áčkem jim dá hodně.

Vás čeká boj o místo ve Spartě s jarní jedničkou Florinem Nitou a Davidem Bičíkem.

Počítám s tím. Ale ani ve Slovácku nemáte nic jisté.

Ale vy jste byl pět let jedničkou.

To je pravda, ale nic jsem neměl zaručené. Ve Slovácku vždy byli všichni gólmani kvalitní. Jdu se o to poprat a uvidíme, jak to dopadne. Udělám všechno pro to, abych byl prospěšný pro tým, je jedno, jestli to bude na lavičce, nebo na hřišti. Nejde o mě, ale abychom hlavně uhrávali dobré výsledky.

Jsou právě ty nejvyšší ambice Sparty základní motivací pro přestup? Předpokládám, že si oproti Slovácku polepšíte i finančně.

To s tím samozřejmě taky souvisí, ale cíle má Sparta nejvyšší a těším se na to. Doufám, že je budeme zvládat naplňovat a zažijeme lepší sezonu, než byla ta skončená.