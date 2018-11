Situace není dobrá. Do zimy už jen samé výhry, plánují sparťané

V minulém kole doma proti Jablonci 0:0 a manko na Slavii narostlo na devět bodů. Ve středu v osmifinále poháru v Opavě 0:0, po prodloužení 0:0 a pak šťastná výhra na pokutové kopy.

Slovácko vs. Sparta Online reportáž v sobotu od 17 hodin

Nebýt nešikovnosti opavských hráčů, kterým při neúspěšných penaltách kvůli utrženému drnu podklouzla stojná noha, bylo by na Spartě pořádné dusno...

„Situace není ideální, měli bychom hrát líp,“ řekl v rozhovoru pro klubovou televizi Chipciu.

„Je špatný, že na čelo tabulky ztrácíme,“ uvědomuje si trenér a sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

„Samozřejmě, že naše pozice není nejlepší, ale není ani kritická. Jsme sice třetí se ztrátou, která se dá dohnat,“ myslí si gabonský záložník Guélor Kanga.

Kanga je jedním z těch, který svými výkony dlouhodobě mužstvo drží, byť kvůli své nedisciplinovanosti přišel o tři zápasy. „Nikdy jsem tak rychle tolik žlutých karet nedostával,“ tvrdil.

Sparta potřebuje, aby na hřišti měla víc Kangů a třeba Frýdků. Stanciu má záblesky, v těžkých zápasech především venku však nezáří.

Defenzíva neoplývá jistotou, křídelní hráči se mění, protože žádný z nich není oporou. Nejlepšího střelce týmu Tetteha omezují zdravotní trable. Kapitán Šural je kvůli nejisté budoucnosti v klubu a jednáním o smlouvě naprosto z formy, nadějný forvard Pulkrab dal jeden gól.

„Trápí nás, že nedáváme góly. Je to velký deficit, potřebujeme víc gólových hráčů. Takový zápas, jaký jsme sehráli s Jabloncem musíme vyhrát jedna nula,“ podotkl Ščasný.

Gól tým nedal ani za 120 minut v Opavě. „Máme své problémy, víme o nich a musíme je řešit,“ poznamenal Ščasný s výhledem do dalších týdnů a měsíců.

V sobotu se sparťané představí na Slovácku, v následujících dvou týdnech hostí Teplice a podzim zakončí v Příbrami.

Je pravděpodobné, že sebemenší zaváhání ztráta na Slavii a Plzeň prohloubí. Oba elitní kluby nevyhrávají jen zřídka. I když se jim nedaří, i když hra nestojí za nic, body dokážou urvat. To je rozdíl proti Spartě.

Ta to má složité ve všech venkovních zápasech, protivníci proti ní ze sebe vymáčknou víc než v jiných zápasech.

Například Olomouc vyhrála doma za celý podzim jen dvě utkání, ano jedno bylo proti Spartě. I Bohemians doma body rozdávají po hrstech, ale Spartu o dva obrali.

V sobotu v Uherském Hradišti čeká sparťany možná těží souboj než kdy jindy. A to tam naposled vyhráli před čtyřmi lety.

Slovácko totiž probudil nový trenér Martin Svědík, tým minule deklasoval domácí Ostravu 3:0 a na neoblíbené „Pražáky“ je natěšený.

„V Ostravě sehráli výborný zápas. Změnili způsob hy, nehrají na počet přihrávek, ale agresivně a přímočaře dopředu. Ale pro nás se nemění vůbec nic. Na hřiště musíme jít s cílem vyhrát,“ prohlásil Ščasný.

Do roku 2015 neměli sparťané na Slovácku problémy, vyhráli tam sedmkrát za sebou. V posledních třech duelech tam však získali jen dva body za remízy 1:1.

„Musíme pokračovat v práci na tréninku, přenést to i na hřiště a získávat body. A na konci ligy uvidíme, na co to bude stačit,“ přemítal Kanga.