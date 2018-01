Sparta a Slavia spojily síly. Přidaly se k projektu regionálních akademií

Spolupráce slávistické i sparťanské mládeže s projektem regionálních akademií, který před dvěma lety spustila FAČR, funguje už celý rok. Cílem je sjednotit podmínky pro mladé hráče, jejich výchovu a další rozvoj.

„Zatím si vyměňujeme zkušenosti, poznatky a vzájemně se tím obohacujeme. Je v našem společném zájmu český fotbal někam posunout, což nepůjde bez společné práce,“ vysvětlil za fotbalovou asociaci Michal Prokeš.

Ne, mladí hráči Sparty a Slavie nebudou trénovat společně, jako to funguje právě na úrovních regionálních akademií. Tam jsou nejtalentovanější čtrnáctiletí a patnáctiletí fotbalisté z regionu od pondělí do pátku společně v akademii. Chodí do školy, připravují se, trénují a před víkendem se vracejí do mateřských klubů a hrají zápasy.

Takových akademií, spravovaných fotbalovou asociací, je po republice osm. „Stále je však v Česku dominantní výchova hráčů na té klubové linii, což chápeme. Zvlášť v klubech, jako jsou Sparta a Slavia,“ poznamenal Karel Poborský, ambasador projektu akademií.

Proto oceňuje, že se oba pražské kluby k jednotné koncepci výchovy hráčů připojily.

„Sdílíme s nimi data, potkáváme se na workshopech, kde si vyměňujeme informace na všech úrovních: kondiční trenéři, trenéři gólmanů, fyzioterapeuti, manažeři... Je to obrovský přeliv informací napříč celou republikou tam a zpět. Posouvá nás to,“ vysvětluje Poborský, který se přímo v akademiích napříč republikou účastní tréninku s mladými hráči. Metodiku mají na starost trenéři Antonín Barák a Jiří Vorlický.

V akademiích primárně nejde o týmové výsledky. Jejich úkolem je vychovat hráče jako individuality, vychovat nové konkurenceschopné hvězdy pro český fotbal. Proto zdaleka nerozvíjejí jen fotbalové dovednosti - důležitá je osobnost hráčů, vzdělání, zdraví.



„Jako klub tenhle projekt kvitujeme a jsem rád, že se do něj vstupujeme. Myslím, že Slavia i Sparta by měly být lídry na poli rozvoje fotbalistů. Věříme, že náš klub do tohoto projektu přinese kvalitní metodiku, osobnosti a vize,“ uvedl Jiří Plíšek, šéftrenér akademie Slavie.

„Už jako trenér dospělých jsem byl vždy v přímém kontaktu s mládežnickým fotbalem. Tohle je správná cesta pro to, abychom byli konkurenceschopní,“ reagoval Jaroslav Hřebík ze Sparty.

Sportovní metodiku si však jak Sparta, tak Slavia udrží vlastní, což potvrzuje Karel Poborský. „Pro nás je důležité se od nich něco naučit, získat část z jejich know-how, což by mělo platit i opačně. Věřím, že oba kluby do projektu jdou proto, že v něm vidí spoustu užitečného. Protože výchova mládeže je problém nás všech.“