Zimní vysvědčení: jak si vedly v první části sezony posily pražských „S“

Trefa

Kdyby se počítaly jen výkony o prázdninách, patřil by slovenský gólman do spodní lišty mezi propadáky. Martin Dúbravka, který přestoupil z Liberce, nasekal pár hloupých chyb a bleskově ztratil místo sparťanské jedničky. Čtyři zápasy v řadě nechytal, a když se do branky vrátil, fanoušci z kotle vyvolávali jméno konkurenta Bičíka. Doba se změnila. Přemýšlivý sympaťák těžké týdny ustál, což pomohlo nejen jemu, ale hlavně Spartě. Dovedete si představit, že by ještě měla problémy v brance?

Přišel v rozběhnuté sezoně, na poslední chvíli a bez herní praxe, ale ze všeho nejvíc mu uškodilo, že se o jediné místo ve slávistickém útoku musel přetlačovat s kapitánem Milanem Škodou. Nebýt toho, má Tomáš Necid odehráno daleko víc minut. A s minutami by jistě přibývaly také góly, na které má vysoký útočník čich. Vězte, že v lize nasbíral jen 192 minut, přesto třikrát skóroval. Ještě výraznější byl v zápasech Evropské ligy. I proto si oprávněně věří, že by se na jaře mohl vrátit do reprezentace.

Jakub Jugas v dresu Slavie diriguje spoluhráče.

Slavia se o něj přetahovala se Spartou a podzim ukázal, že se posila ze Zlína vyplatí. Skromný poctivec si chvíli zvykal na tempo evropských pohárů, ale čím víc zápasů odehrál, tím lepší výkony předváděl. Pomohlo mu, že dostal velkou důvěru: kromě poháru proti Třinci odkopal kompletní porci minut. Možná překvapilo, že k němu na podzim nepřilétla reprezentační pozvánka, zato se psalo o zájmu z Anglie: údajně zaujal šéfy Newcastlu. Když formu udrží, časem se může posunout ještě výš.

Jakž takž

Nenápadná posila Slavie zaujala: ukrajinský levý bek dal gól, na další dva nahrál. S bráněním je to horší. Jeho síla je směrem dopředu, náběhy po levém křídle, centry. Reprezentační bek Bořil se kvůli němu musel přesunout na pravý kraj a mimo sestavu se tak ocitl Frydrych.

V lize nasbíral nejvíc čistých kont ze všech gólmanů (9). Roli tahouna zvládá slušně, rezervy se však najdou. Lehké to nemá u těch slávistických fanoušků, kteří si oblíbili jeho předchůdce Pavlenku.



Silák ze sparťanské obrany se postupně vypracoval a měl právo veřejně zpucovat spoluhráče, kteří nedřou jako on. Rozhodl zápas proti Baníku, s Jihlavou nádherným pasem připravil jediný gól zápasu.

Ze všech letních posil pražských „S“ se na něj dívá asi nejlépe. Skvělý fotbalista, má dáno od boha, přitom to není žádný flákač. Jenže... Aby mohl být v nejvyšší kategorii, chybí mu produktivita. Nula gólů, tři přihrávky? To je málo na záložníka, který kopal v Chelsea nebo Fenerbahce.

Neodsuzovat

Proč taky odsoudit hráče, který za podzim stihl v lize 45 minut, než se v úvodním kole proti Bohemians zranil. Na tureckého stopera chtěl kouč Sparty sázet, jenže zlomená zánártní kůstka mu plány seškrtala.



Portugalský elegán se jen těsně vyhnul kategorii „zklamání“, ale klidně tam na jaře může spadnout. Ve Slavii nijak zvlášť nepřesvědčil. Otázkou je, jak ho limitovala zranění? Dal gól jen Jihlavě a v Evropské lize na Villarrealu.

Zvláštní případ. Hned ukázal rychlost, techniku, jako jeden z mála hráčů v lize ovládá bleskovou kličku. Jenže zároveň je splašený, kazí centry, a když už všem uteče, jasnou šanci zazdí. Ve Spartě skočil hned do základní sestavy, ale pak ho zbrzdilo zranění, a když se uzdravil, trenér ho nevyužíval. Vzpomněl si až v neděli a Plavšič se odvděčil parádním výkonem.

Podobný případ jako parťák Plavšič. Začal v základu Sparty, ale po vyloučení v Liberci ho trenér odstavil a znovu vytáhl až v neděli, kdy jiní zkušenější leví obránci vypadli. Na kraji obrany by měl být budoucností Sparty. Konkurenti Costa má časté zdravotní problémy, po zranění je i další třicátník Michal Kadlec.

I když se překvapivě rychle vykřesal z těžkého zranění, Slavii příliš nepomohl. Talentovaný slovenský záložník v lize téměř nehrál, na jaře by měl výrazně přidat. Ve středu pole bojuje s velkou konkurencí reprezentantů: Hušbauer, Souček, Ngadeu, Rotaň, Danny...



Zklamání

Nejrychlejší hráč v lize, ale ničím jiným nevyniká. Začal dobře, ale když ho protivníci po dvou kolech prokoukli, ke svým průnikům po křídle už se vlastně ani nedostal. Ve Spartě je jen na hostování, v zimě se klub možná bude chtít s Interem Milán domluvit na předčasném ukončení.



Mistr Afriky ve Spartě zklamal. Kazil, vypadl ze sestavy a na Instagram napsal: Čas na změnu. Už v zimě? Pokud by klub obdržel rozumnou nabídku, jistě by mu v odchodu nebránil.



Místo ve sparťanské sestavě si vybojoval, ale renomé nedávného reprezentanta Francie zatím nepotvrdil. Když se zapomene vepředu, nestíhá bránit, což je na jeho pozici docela zásadní problém. V ligovém šlágru s Plzní se laxním přístupem podepsal pod jediný gól a tím pádem i pod porážku.



„Běhá jako mladíček,“ pochvaloval si ho trenér Šilhavý v přípravě. Ale přiznejte si: nečekali jste od kapitána ukrajinské reprezentace víc? Gól za Slavii nedal, nepřipravil, zato předvedl nespočet přihrávek dozadu. Od takového borce se čeká, že tým potáhne, jenže on byl příliš často neviditelný.

Výbuch

To bude posila! Rakouský Koller, pan střelec! Do Sparty přicházel blonďatý obr s pověstí kanonýra, který pálí za reprezentaci a Basilej táhl v lize i v Evropě. Jenže v prvních zápasech vypadal, jako by se šel na hřiště jen provětrat. Hrál bez zájmu, lajdácky, vyhýbal se soubojům a nebezpečný nebyl ani trochu. „Chce to čas,“ omlouval bídné výkony. Kouč Stramaccioni ho pak dlouho přehlížel, šanci dostal až v poháru s Baníkem a jako náhradník dal gól. Ale ani další trefa proti Zlínu nemohla zmírnit rozčarování.

Jakmile se v neděli připravil ke střídání, uslyšel pískot. A co hůř, z tribun se ozval hanebný pokřik: „Jude Slavia!“ Tentokrát nebyli terčem nenávidění rivalové, nýbrž Tal Ben Chaim, Izraelec s rekordní cenovkou. Stál hříšných 76 milionů. Přišel fyzicky zanedbaný, gól nevstřelil a fanoušci Sparty na něj chytili alergii. Když v pondělí vložil nový příspěvek na Instagram, mnohé napadlo: „Má vůbec smysl, aby se po dovolené vracel?“ Ben Chaimův syn pózuje před narvanými kufry a nápis sděloval: „Je dobré jít.“

Mezi kritickými slávisty si vysloužil ironickou přezdívku Antikop. Turecký záložník Halil Altintop, který coby chytrý středopolař strávil drtivou většinu kariéry v bundeslize, se víceméně jenom trápil. Očividně nestačil rychlému tempu a gól vstřelil jediný, konkrétně Teplicím z penalty. „Máme skvělé fanoušky. Pro ně chci vykopat Ligu mistrů,“ řekl tehdy po ligové premiéře. Všechno dopadlo jinak a fanoušci si na něj nezvykli. Vůbec by nepřekvapilo, kdyby se ho Slavia během zimní pauzy pokusila prodat.