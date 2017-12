Do Sparty by se mohl vrátit bývalý kouč Ščasný. Jako sportovní ředitel

Informaci o Ščasného návratu do Sparty přinesl jako první server isport.cz.

„Jsem v nemocnici, teď to nejde. Někdy jindy,“ reagoval Ščasný na žádost iDNES.cz o rozhovor.

Sparta v neděli 3. prosince odehrála poslední zápas podzimu, v němž porazila Mladou Boleslav 3:0. Od té doby žádné oficiální zprávy z klubu nejsou.

Zůstane po podzimu hrůzy italský trenér Andrea Stramaccioni i na jaro?

Pravděpodobně ano. S majitelem klubu už měl podle kuloárních informací o své situaci hovořit, nyní tráví dovolenou s rodinou v Itálii.

Obsadí klub pozici sportovního ředitele, která Spartě chybí?

To je v řešení, během kterého Ščasného jméno na Letné padlo.

Sportovní ředitel určuje fotbalovou strategii klubu resp. prvního mužstva. Podílí se mimo jiné na vytipování vhodných hráčů, úzce spolupracuje s hlavním koučem.

Nemělo by se stávat, aby při výběru posil dostal volnou ruku a velkou moc trenér, protože délka jeho angažmá se vždycky a všude odvíjí od výsledků.

Absence sportovního ředitele má možná za následky současnou situaci, kdy Sparta má na soupisce áčka sedmadvacet fotbalistů včetně tří gólmanů. Přitom hraje jen jednu soutěž a devět hráčů každý zápas musí na tribunu. A nemělo by se stávat, aby nákladní hráči ze zahraničí posilami vlastně vůbec nebyli.

Dalších čtyřiadvacet fotbalistů Sparty hostuje v jiných profesionálních klubech.

Ščasný je bývalým sparťanským obráncem či záložníkem, v klubu už dvakrát působil jako trenér. V devadesátých letech minulého století během dvou let získal dva tituly.

Poté se do Sparty vrátil na jaře 2015, kdy vystřídal Vítězslava Lavičku. Domácí soutěž sice Sparta nevyhrála, ale zářila v Evropské lize. Po postupu ze skupiny se pak na jaře 2016 přes Krasnodar a Lazio Řím probila do čtvrtfinále, kde svedla úžasné bitvy s Villarrealem. Po domácí porážce v odvetě 2:4 sparťanům dlouho po zápase fanoušci aplaudovali.

O pár měsíců později jako trenér skončil, Sparta nevyšel vstup do sezony, v osmi kolech ztratila devět bodů a prohrála derby se Slavií. K tomu nezvládla ani úvodní duel v Evropské lize v Southamptonu (0:3).

Ščasného nahradil David Holoubek. A jelikož tenkrát neměl dostudovanou potřebnou licenci, od ledna 2017 oficiálně tým vedl Tomáš Požár, šéf skautingu, jenž byl dočasně jmenován sportovním ředitelem. Když se týmu nedařilo, oba u áčka skončili a přišel Petr Rada.

Křetínský se rozhodl, že další sezonu začne se zahraničním trenérem a vybral si Stramaccioniho. Pod ním to Spartě nejde. Nezvládla kvalifikaci o Evropskou ligu, vypadla z domácího poháru a v lize ztrácí osmnáct bodů na Plzeň.

Stramaccioni však podle dostupných informací zůstane. Vedení klubu se během zimní přestávky zaměří spíš na složení kádru. A k tomu by měl pomoci právě nový sportovní ředitel.

Pokud to bude Ščasný, se Stramaccionim ho spojí angažmá v Panathinaikosu Atény. Italský kouč tam působil od listopadu 2015 do prosince 2016. Ščasný řecký velkoklub vedl od října 2004 do února následujícího roku.

Jako kouč mezi dvěma angažmá ve Spartě působil v OFI Kréta, v Debrecínu, v Mostě, v Mladé Boleslavi, ve Viktorii Žižkov a v Teplicích.