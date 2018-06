Místo Coufala odchovanec. Hledáme stopera a útočného hráče, říká Ščasný

Před rokem přivedla jedenáct fotbalistů, všechno cizince. V zimě dorazili další tři reprezentanti ze zahraničí. Nyní je fotbalová Sparta v nákupech mnohem střídmější, obezřetnější.

Letní příprava 2018 Jak se prvoligové týmy chystají na novou sezonu.

Přivedla jen brankáře Milana Heču ze Slovácka a dvacetiletého útočníka Benjamina Tetteha.

„S Bohemkou jsme se takřka na všem dohodli, administrativní věci se dořeší na začátku července. Jsme domluvení, že může s námi trénovat,“ poznamenal k Tettehovi sparťanský sportovní ředitel.

Do přípravy jste vzali pětatřicet hráčů. Není to příliš?

Je nás poměrně hodně, ale postupně budeme kádr zužovat. Finální datum vidím na posledního června, kdy odjíždíme na soustředění do Rakouska.

Kolik hráčů si necháte?

To si určí trenér Hapal, ale myslím si, že počet nepřesáhne číslo pětadvacet.

Změny ve Spartě S kým Sparta začala přípravu

Zatím jste mužstvo neposílili. Dojde k tomu?

Snažíme se přivést hráče do základní sestavy, jednání se protahují jako každý rok. Věřím, že jeden nebo dva přestupy do začátku soustředění dotáhneme.

Chtěli jste někoho na pozici pravého obránce, ale Coufal dal přednost Slavii. Je to pro vás problém?

Prostě se tak rozhodl, tím je to uzavřené.

A jak to budete řešit dál?

Řešíme to naším odchovancem Wiesnerem. Liberec nám vyšel vstříc a mohli jsme předčasně ukončit hostování. Měli jsme pár pravých obránců vytipovaných, ale řekli jsme si, že s ohledem na jejich kvalitu nebudeme dávat ty peníze, které druhá strana požadovala.

Přípravu začal i Mandjeck, který se vrátil z hostování z Mét. Zůstane, nebo s ním Sparta nepočítá?

Na žádost trenéra Hapala, který Mandjecka ve Spartě nezažil, se zapojil do přípravy. Během několika dnů se vyhodnotí, jestli by nám mohl pomoct, a pak se rozhodneme.

A Mavuba? Rovněž trénuje s mužstvem, ale klub už o něj nestojí.

Rio nás požádal, než se vyřeší jeho nové angažmá, jestli by mohl trénovat s týmem. Vyhověli jsme mu.

Je na odchodu i stoper Hovorka?

Od nás nevzešly informace, že bychom preferovali jeho odchod. Ale dostali jsme na něj několik nabídek na přestup. Pokud bude některá zajímavá, tak bychom se asi nebránili.