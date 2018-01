Náznak lepších časů. Snad to klukům pomůže, říká Stramaccioniho asistent

Dojem? Na první pohled výborný. Hra? Solidní. Výsledek? Dobrý. Reakce fanoušků? Pozitivní. Sparťanští fotbalisté do roku 2018 vykročili vítězstvím 7:2, v přípravě porazili druholigového soupeře z Táborska. Co se povedlo a co naopak ne?

Když loni v létě začínal pod trenérem Andreou Stramaccionim nový sparťanský projekt, mužstvo na úvod přípravy sice porazilo divizní Karlovy Vary 6:0, ale představení vzbudilo spíš rozpaky. Nerozehnalo je ani druhé utkání s Táborskem, hrubě se pak nepovedl celý podzim - vyřazení z kvalifikace o Evropskou ligu, konec v domácím poháru, pátá příčka v lize z osmnáctibodovou ztrátou na Plzeň. Ve srovnání se stejnou fází před půl rokem to však v úterý na Strahově byla jiná Sparta. Živější, energická, nápaditá. V šestý den po zahájení zimní přípravy to sice nemusí znamenat vůbec nic, ale dojem je rozdílný. „Snad to klukům po podzimu, který se nevydařil, pomůže po psychické stránce,“ doufá asistent trenéra Radoslav Kováč. „Na začátku jsme udělali dvě hrubé chyby, dostali dva góly, to se prostě stávat nesmí. Ale dali jsme sedm gólů.“ Stramaccioni proti Táborsku ukázal jedenadvacet hráčů včetně brankářů Bičíka s Vorlem. Poprvé za áčko Sparty nastoupili záložník Jiří Kulhánek a útočník Václav Drchal, který dal tři góly. V úvodu druhé půle sparťané díky osmnáctiletému útočníkovi utekli soupeři na 5:2. Z mladíků nastoupili i Mustedanagič nebo Dao. „Do týmu přinesli refresh, oživení,“ poznamenal Kováč. „Venca Drchal je takový buldoček, je silný. Jestli má šanci zůstat v kádru pro jaro? Na takové soudy je brzy, ale pokud bude takhle pokračovat, tak šanci má velkou.“ Na pozici defenzivního záložníka hrál poločas Jiří Kulhánek, jehož si Sparta stáhla v hostování v Liberci. „Je velmi talentovaný. Viděl jsem ho už předtím ve Vlašimi. Když začal hrát ligu v Liberci, udělal velký pokrok. Proto jsme si ho vzali zpátky,“ řekl Kováč. Mládežnický reprezentant Kulhánek se „popere“ o místo s Riem Mavubou. „Je klidný s míčem, pořád je ve správné postavení, na svůj věk má vysokou herní inteligenci,“ vypočítával Kováč. Dva góly dal veterán Lafata, po jednom Ben Chaim a Juliš. Čtyři branky připravil aktivní Plavšič. Co se naopak nepovedlo? Před oběma góly chyboval stoper Hovorka, spoluhráči z obrany Štetina ani Vatajelu už pak jeho přehmaty nedokázali napravit. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Přestože sparťané vstřelili sedm branek, během úvodní půlhodiny pět čistých šancí zahodili. Ben Chaim i Juliš svá zaváhání později napravili, Néstorovi se skórovat nepodařilo. Smůlu měl Čivič, jenž nastoupil do druhé půle a po pěti minutách ho po tvrdém faulu hostujícího Valenty odnesli na nosítkách. „Snad je to jen koňar,“ doufal Kováč. Při došlapu při gólové střele utrpěl lehké zranění kotníku Ben Chaim. Vůbec se neukázali Mareček, Šural, který je po nemoci, ani Václav a Michal Kadlecové. Ti měli drobné zdravotní potíže. Do čtvrtečního odletu na první soustředění do Španělska by všichni měli být v pořádku.