Sparta je blízko, tvrdí agentka. Anderlecht chce za Stanciua 130 milionů

Na české poměry jde o obrovskou sumu, která hravě překonává roční rozpočty drtivé většiny ligových klubů.

Sparta však žije v jiných dimenzích. V posledních dvou letech za Václava Kadlece a Tala Ben Chaima zaplatila přes 70 milionů korun.

Stanciu je však ještě jiná kategorie.

„V tuhle chvíli jednáme, může to být otázka příštích několika hodin. Máme ještě další možnosti. Musíme se nad tím zamyslet a dobře vybrat. Dvě nabídky ze Saúdské Arábie jsme už odmítli,“ prohlásila pro rumunskou televizi Digi Sport hráčova agentka Anamaria Prodanová.

„Momentálně máme tři nabídky z Evropy. Některé z velmi dobrých klubů, jednu od opravdového velkoklubu. A asi deset nabídek na hostování. Každopádně můžu oficiálně oznámit, že v Anderlechtu nezůstane. Na 99,9 procent jsme dohodnutí se Spartou.“

Stanciu podle belgických médií chyběl na středečním ranní tréninku Anderlechtu, který se na jaro připravuje ve španělské La Manze.

Sparta se původně snažila vyjednat hostování, ale Anderlecht chce rumunského středopolaře prodat. Oba kluby se tak dohadují o ceně.

„Ano, jednání probíhají. Dohoda o jeho přestupu může být dosažena během několika hodin, ale v tuhle chvíli je nabídka Sparty příliš nízká. Pokud se nezvedne, Stanciu zůstane, nebo půjde jinam. Existují další zájemci,“ citoval ve středu večer server voetbalkrant.com manažera Hermana van Holsbeecka.

Anderlecht chce logicky co nejvíc minimalizovat ztrátu, Stancia si totiž draze pořídil.

V srpnu 2016 za něj Steaue Bukurešť zaplatil 8,5 milionů eur, což je v přepočtu 220 milionů korun. S bonusy, které údajně vyplaceny nebyly, by částka dělala přibližně 260 milionů korun.

Nejnovější informace zní, že Anderlecht nepůjde pod 5 milionů eur čili 130 milionů korun.

Stanciu ve své první sezoně patřil většinou do základní sestavy, postupně z ní vypadl, ale i tak v Anderlechtu za roku a půl naskočil celkem do více než padesáti soutěžních zápasů.

Loni na podzim však už jen paběrkoval, pětkrát nastoupil od začátku, několikrát naskočil jako náhradník.

„Když se naskytla možnost ho získat, tak jsem byl pro. Znám ho velmi dobře. Pro nás by to bylo přesně to, co potřebujeme. Je schopen dávat góly, má výbornou kopací techniku, v záloze může hrát na více postech. Je to pracovitý fotbalista a slušný člověk,“ řekl sparťanský sportovní ředitel Zdeněk Ščasný o čtyřiadvacetiletém záložníkovi.

Těsně před odchodem do Anderlechtu v srpnu 2016 dal Stanciu v kvalifikaci o Ligu mistrů Spartě ve dvou zápasech tři góly a sám se postaral o její vyřazení. Tenkrát byl Ščasný koučem Sparty.

Záleží na sparťanském majiteli Danielu Křetínském, jestli sumu zaplatí.