Sparta má i Kangu. Čtvrtá zimní posila je z Gabonu

Guélor Kanga Kaku, jak zní celé jeho jméno. Sedmadvacet let. Střední záložník menšího vzrůstu, špílmachr, výborný do ofenzivy, silný v soubojích.

Ve Spartě podepsal smlouvu do léta 2021, informuje pražský klub na svém webu. Crvené zvezdě zaplatil přibližně 25 milionů korun.

Do svých dvaadvaceti hrál Kanga doma v Gabonu, v únoru 2013 přestoupil do Rostova na Donu a po třech a půl letech jako volný hráč zamířil do Crvené zvezdy.

Za Rostov odehrál 73 ligových zápasů, v nichž dal osm gólů a jedenáct jich připravil. Jak ze statistik vyplývá, několikrát byl jen náhradníkem. Například v závěru jara 2016, když se vědělo, že mu končí kontrakt a dál už v ruském klubu pokračovat nebude.

Za Crvenu zvezdu během roku a půl nastoupil do 39 ligových zápasů, dal devět branek a třináct jich připravil pro spoluhráče. Loni v létě skóroval i v kvalifikaci o Evropskou ligu proti Spartě a následně vstřelil gól i Krasnodaru.