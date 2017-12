Rosický ukončil kariéru. Hlava už prostě dál nechtěla, řekl fotbalista

Tribuny nebudou bouřit, jen když vyběhne k předzápasovému rozcvičení. Diváci na všech českých stadionech nebudou tleskat, jen když se zvedne z lavičky a bude se chystat do hry.

Tomáš Rosický už nebude na hřišti rozdávat radost.

„Už po podzimu jsem byl nalomený, ale pořád jsem chtěl hrát dál. Vždyť víte, jak ten fotbal miluju,“ líčil v rozhovoru pro iDNES.cz.

TOMÁŠ ROSICKÝ narozen 4. října 1980 Sparta (1998-2001 a 2016-17): 106 zápasů, 18 gólů

Dortmund (2001-06): 189 zápasů, 24 gólů

Arsenal (2006-16): 246 zápasů, 28 gólů Sparta (1998-2001 a 2016-17): 106 zápasů, 18 gólů Reprezentace (2000-2016): 105 zápasů, 23 gólů Vítěz německé bundesligy, trojnásobný vítěz české ligy, dvojnásobný vítěz FA Cupu i anglického superpoháru, trojnásobný Fotbalista roku, bronz z ME 2004

„Jenže když jsem se teď začal chystat na další sezonu, tak se mi najednou nechtělo. Šel jsem si zaběhat a byl jsem hotovej. A při představě, že mě čeká sedmitýdenní zimní příprava, jsem si řekl, že to už dávat nechci.“

On a Pavel Nedvěd, Česko nemělo v posledních dvaceti letech lepší hráče v poli. Rosický nezískal tolik ocenění a trofejí jen proto, že ho trápily časté zdravotní potíže.

Proto středeční oznámení není tak úplně překvapivou zprávou. Příští rok mu bude osmatřicet, po návratu do Sparty za poslední rok a půl víc promarodil, než odehrál.

K předčasnému konci přispěly nejen jeho časté zdravotní potíže, ale i nepovedená sezona Sparty, která během podzimu zkazila úplně všechno.

„Poslední dobou mi strašně trvalo, než jsem se na zápas nachystal. Ano, mohl jsem v nějakém úsporném módu fungovat dál, na hřišti bych si to fotbalově uhrál. Ale to bych tam byl jen z přesvědčení. A to už jsem nechtěl,“ poznamenal.

„Už dřív jsem měl podobné myšlenky, tělo neposlouchalo, ale všechno přebila hlava. Ta chtěla hrát fotbal dál. Teď už ne.“

S kariérou se rozloučil na Spartě, před novináři ho doprovázeli syn Tomáš i manželka Radka. „Celá moje rodina mě podporovala a patří jí za to obrovské poděkování. Zvlášť rodiče byli moji největší fanoušci už od těch zápasů, kdy o nic nejde - jsou na škváře a prší a nikdo tam nechce být, až do úplného konce,“ poznamenal.

Bylo mu osmnáct, když ho fanoušci Sparty začali výrazněji registrovat. Po pár zápasech v juniorce ho na jaře 1999 vytáhl tehdejší trenér Zdeněk Ščasný do áčka.

Ten mladý hubeňour vyhlížel jako zjevení. Liga takového fotbalistu léta neměla. Následující podzim už patřil do základní sestavy, stal se oporou, hvězdou, tahounem, kterého soupeřovi obránci nebyli schopní zastavit.

V lednu 2001 přestoupil za půl miliardy korun do Dortmundu. Dosud je to nejdražší přestup hráče z české ligy.

V bundeslize získal titul, hrál finále Poháru UEFA. Po mistrovství světa 2006 přestoupil do Arsenalu. Oblíbenec fanoušků tam vydržel deset let.

Jenže právě v Anglii začaly jeho lapálie s chatrným zdravím. Začaly v lednu 2008, Rosický s podkolenní šlachou a kvůli následným problémům, které léčba a rekonvalescence provázely, chyběl rok a půl.

„Byl jsem v tom nejlepším věku, cítil jsem se výborně a že se posouvám někam dál. Ale pak přišla ta dlouhá pauza. Dodnes mě mrzí, že jsem nepřišel na to, jak dobrý jsem opravdu mohl být,“ přiznal zpětně.

Když se uzdravil a nastoupil, byl pořád skvělý. Ale zápasů ubývalo.

V srpnu 2016 se po patnácti a půl letech vrátil do Sparty. Byla to obrovská událost. Na „tuctový“ duel s Mladou Boleslaví přišlo přes čtrnáct tisíc lidí, spousta jen kvůli němu.

Odehrál 19 minut. Další starty už za celý minulý ročník nepřidal. Mnohem lepší to bylo letos na podzim. Zasáhl do dvanácti zápasů včetně předkola Evropské ligy proti Crvene zvezdě Bělehrad. Čtyřikrát byl v základní sestavě, proti Karviné dal gól.

„Existuje velmi dobrá šance, že ve Spartě budu pokračovat v jiné roli. Fotbal dělám celý život a troufnu si říct, že o něm něco vím, že mám co nabídnout. Ale jak to bude vypadat, k tomu dospějeme až časem,“ dodal Rosický.