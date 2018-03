Ščasný: Stramaccioni nechce odejít s pocitem, že by tady něco nezvládl

Sparta přišla během dvou dnů s jiným řešením - odvolaného Itala Stramaccioniho nahradil Pavel Hapal. „Jsem hrozně rád, že se nám v tak krátké době povedlo přivést trenéra, kterého jsme měli na seznamu nejvýš. Přeji si, aby to byl první krok k tomu, abychom se herně i výsledkově vrátili tam, kam Sparta patří,“ prohlásil Ščasný.

Během působení kouče Stramaccioniho se často omílalo slovo „internacionalizace“. Je to s příchodem nového trenéra stále směr, kterým Sparta kráčí?

Angažování Pavla Hapala v žádné případě neznamená změnu filozofie klubu. Co jsme si vytyčili, to zůstává. Zvažovali jsme různé věci, ale určitě ne to, že bychom ustoupili od směru, který jsme nastolili. Avšak liga běží a měli jsme naprosto jasno v tom, že se soustředíme na kouče, který zná prostředí. Byť Pavel byl u slovenské reprezentace, tak spoustu zápasů viděl. Zná českou ligu a kromě toho má obrovský přehled o mladých hráčích z Evropy. To byl také jeden ze zásadních důvodů.

O spolupráci se Stramaccionim „Ještě v den zápasu s Brnem žádal schůzku se mnou a Tomášem. Předtím si sám vyžádal sportovního ředitele. Vítal, že jsem tady, chtěl ještě lépe poznat český fotbal. Během zimy jsme vyšli jsme z jeho analýzy a plnili jeho požadavky na hráče. Povedlo se přivést hráče, které chtěl. Dva nesmírně kvalitní plus Ristič. Navíc se rychle podařilo nahradit Dúbravku Nitou. Vytyčili jsme si, že nejen výsledky, ale i hra by měla jít nahoru. Ani jedno, ani druhé se nepodařilo. Neustále jsme hledali, proč to nejde, co nám chybí,“ řekl Ščasný.

V italských médiích se objevily spekulace o poločasové roztržce mezi vámi a trenérem Stramaccionim během utkání s Brnem. Je to pravda?

Vnímám, že se toho objevilo v tisku víc. Mnohdy až úsměvné věci. Nepátrám a nevím, kdo to vypustil. Mám obrovskou výhodu v tom, že všude, kde jsem se objevil, se mnou byl Tomáš Rosický. Roztržka mezi námi nebyla, to můžu říct naprosto upřímně. To, že trenér Stramaccioni požadoval po mně a po Tomášovi, abychom se s ním potkali a předali mu nějaké poznatky, není nic nového. Já sám měl vždycky někoho, aby mi řekl, jak hra vypadá ze shora, protože ten pohled je vždy jiný.

Stramaccioni v italských médiích uvedl, že už nešlo dál pokračovat. Že s vámi nechtěl vést tým společně. Jak se k tomu tvrzení stavíte?

Máte pocit, že odstoupil sám? A to odpovídá za všechno. Prosil nás a žádal o schůzky, o radu. Byla to normální komunikace, která běžně probíhá. A pokud by nechtěl pokračovat, tak by přišel sám. On naopak chtěl pracovat a budovat mužstvo dál. Jestli na něj byl nějaký tlak, tak v žádném případě ne ode mě nebo od Tomáše. Ale celkem tomu rozumím - nechce odejít s pocitem, že by tady něco nezvládl. Chce najít, kdo za to může.

Věděli jste už během zápasu s Brnem, že změna je nevyhnutelná?

Přiznám se, že jsem si myslel, že vyhrajeme tři nebo čtyř nula. Pak jsem věřil, že zápas otočíme. Viděl jsem náš problém v tom, co chce trenér hrát. Usoudili jsme, že trenér v zápase nereagoval tak, jak měl. Neustále jsme hráli středem. Byla to poslední kapka pro nás všechny, po zápase jsme se jednomyslně shodli, že nevidíme světlo dál. I kdyby se zápas vyhrál, patrně bychom se těžko zvedali. V průběhu podzimu jsme neměli za sebou dva, tři, čtyři konstantní zápasy se stabilními výkony. Stále rozdílná výkonnost, chvíli dobré pasáže, chvíli horší. Nedokázali jsme v dalších zápasech opakovat výhry 3:0 proti Teplicím a Jablonci. Někde musela být příčina. Zabývali jsme se tím a to byl asi důvod, proč skončil. Bez ohledu na ten zápas, to byla asi poslední kapka.

Jak bude vypadat vaše spolupráce s Pavlem Hapalem?

Já jsem o Pavla hodně stál a budu dělat vše pro to, abych mu pomohl. Ostatně já dělal vše i pro to, abych pomohl panu Stramaccionimu, to říkám upřímně. Co se týče taktiky, sestavy - pokud bude mít Pavel někdy potřebu diskutovat, řeknu svůj názor. Toť vše. Vždycky, a tak to bylo i za kouče Stramaccioniho, to je kompetence trenéra a jeho rozhodnutí, je to jeho odpovědnost. Budu se snažit pomoci, radou kdykoliv bude potřebovat.