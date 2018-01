V kabině je všechno v pohodě, fámy jsou zbytečné, řekl sparťan Bičík

„Na podzim jsem jako dvojka skončil, ale nic vzdávat nechci. Přípravu chci absolvovat bez zranění a nemocí. Pak to záleží na trenérech,“ řekl šestatřicetiletý sparťanský odchovanec.

„Hráč bez motivace nemá ve Spartě co dělat,“ dodal Bičík.

Co očekáváte od jarní části sezony?

Jednoznačně se musíme zlepšit. To, jak jsme se prezentovali, bohužel nebylo hodno Sparty. Musíme do zbytku sezony jít s tím, že se to musí hodně rychle změnit. Všichni proto musíme dělat maximum, abychom byli konkurenceschopní a zkusili se dotáhnout aspoň na druhé místo.

Jak v kabině funguje mix zahraničních a tuzemských hráčů?

Četl jsem nějaké nesmysly v novinách, že to prý nefunguje. To jsou kraviny, nevím, kdo to vypouští, normálně se všichni v kabině bavíme. Samozřejmě vznikají nějaké skupinky, cizinci drží v některých chvílích spolu, Češi taky, ale tak to bylo, i když jsem byl v zahraničí. V kabině je všechno v pohodě, všichni se všemi se bavíme a tyhle fámy jsou zbytečné. Když jdeme na večeři, tak jde celý tým, třicet lidí. Že to nesedlo fotbalově, to se stát může a stalo se to i v jiných týmech.

A jsou podle vás zahraniční fotbalisté správnou cestou pro Spartu?

Nemůžu hodnotit, to je věc majitele a vedení. Ti se tak rozhodli. My, co jsme ve Spartě déle, se snažíme zahraničním hráčům pomoci se adaptovat na český fotbal. Třeba si mysleli, že naše liga je jednoduchá, ale tak to není. Takticky a bojovností se nám všichni vyrovnali, ne-li nás v některých zápasech předčili. A technicky to nejde pokaždé urvat.

Jak vnímáte dosavadní práci trenéra Andrey Stramaccioniho a jeho mezinárodního realizačního týmu? Je znát, že už si v Česku zvykli?

Každý potřebuje čas na adaptaci. Je jedno, jestli cizinci přijdou sem, nebo Čech do ciziny. Mentalita, jiný jazyk... Snažíme se my Češi, snaží se realizák, snaží se zahraniční hráči. Nebyl čas a prostor na to, aby si to sedlo. Ale tušili jsme, že ve Spartě jen tak nepůjde, aby nám dali sezonu na sehrání.

Není to trochu škoda?

Asi to šlo udělat, ale na druhou stranu jsme Sparta a od nás se nejvyšší cíle očekávají. A jedině pozitivní a dobré výsledky. Chápu, že to vedení nechtělo vyhlašovat a doufalo se, že si to prostě sedne během přípravy a na začátku sezony. Bohužel to tak nebylo, ale vinni jsme všichni. My na hřišti, trenéři i management.

Je velký problém, že po vypadnutí z poháru a Evropské ligy má Sparta na jedinou soutěž moc hráčů?

Nevím, jestli to je problém. Když jsem byl v Turecku, bylo nás také třicet a nikdo se s námi nebavil. Je to o tom, jestli jsou hráči schopní snést, že nejdou jednou, dvakrát na lavičku. A pak musí ukázat na hřišti, že patří do osmnáctky, která jezdí na zápasy. Kádr mohl být zúžený, ale to není otázka na mě.

Mrzelo by vás, kdyby se změny v kádru týkaly služebně starších hráčů typu Davida Lafaty?

Samozřejmě, na druhou stranu mi do toho nic není. To je věc vedení, k určitému zúžení musí dojít, v tomhle počtu dál fungovat nemůžeme. Doufám, že Lafata zůstane.

Po delší době jste si zachytal, jak jste si vlastně užil Silvestrovské derby?

Užil, bylo to fajn. Úplně mě netěší, že už to můžu hrát, že do toho věkově spadám, ale nedá se nic dělat. Jsem rád, že jsme vyhráli a trochu zmírnili špatnou sérii, kterou Sparta proti Slavii v derby má.