Ščasný má nové asistenty, od mládeže Sparty přicházejí Horňák a Janoušek

Sparta o změnách informovala na klubovém webu.

Horňák je pro fanoušky známou osobností, jako hráč ve Spartě slavil deset titulů, hrával za reprezentaci, s níž se v roce 1996 stal vicemistrem Evropy. Dosud trénoval sparťanskou juniorku, vyhrál s ní titul v Juniorské lize. Tu mužstvo mimochodem po letošní podzimní části vede.

„Michal je klubová legenda, velmi dobře zná prostředí Sparty, své trenérské kvality dlouhodobě prokazuje výsledky s juniorkou,“ uvedl k výběru asistenta sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„Vnímám situaci, která teď ve Spartě je. Pro fanoušky ani pro klub není komfortní… Cítím velkou zodpovědnost, chtěl bych klubu pomoct, ve Spartě jsem od mladých let, je to pro mě osobní záležitost,“ prohlásil Horňák.

Realizační tým Sparty Praha Hlavní trenér: Zdeněk Ščasný Asistenti trenéra: Michal Horňák, Petr Janoušek, Radoslav Kováč Vedoucí mužstva: Miroslav Baranek Trenéři brankářů: Mario Galinovič, Daniel Zítka Kondiční trenéři: Tomáš Malý, Václav Polák

Janoušek je možná u veřejnosti méně známý, na poli mládeže je nicméně úspěšným koučem.

Byl u toho, když tým do devatenácti let, jehož kostru tvořili fotbalisté ročníku 1992 jako Pavel Kadeřábek či Ladislav Krejčí, vyhrál svou soutěž o 21 bodů. Třiačtyřicetiletý trenér působil i u juniorky či mládežnických reprezentací, sparťanskou devatenáctku vedl od letošního října.

„Určitě přinese společně s Michalem Horňákem nový pohled na některé věci, celkově budeme chtít víc pracovat s detailem a budeme chtít širší zpětnou vazbu z tréninkového procesu,“ řekl sparťanský trenér Zdeněk Ščasný.

„Je to velká pocta, že mě takové osobnosti jako Tomáš Rosický a Zdeněk Ščasný daly příležitost být s nimi v týmu,“ potěšila Janouška nabídka povýšit k průběžné pátému týmu nejvyšší soutěže.

„Je to závazek a musím do toho dát maximum. Měl jsem možnost vyslechnout Tomáše, říkal mi, co má v plánu a jak chce jednotlivé procesy u A-týmu nastavit - a ztotožňuji se s tím. Nyní je potřeba, aby se všechno dobře skloubilo, zapadlo do sebe… A ve výsledku přišel pro Spartu úspěch.“