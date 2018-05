Sparta nepočítá s Michalem Kadlecem a Mavubou, chystá příchod Tetteha

Oba ročník 1984, oba za sebou výbornou minulost, oba mají ještě smlouvu, oba však v poslední sezoně nepřesvědčili.

Kadlec a Mavuba jako první odnesli mizerné období, ve kterém Sparta nepostoupila do pohárů, vypadla z Mol Cupu a v domácí soutěži od začátku propastně ztrácela, až skončila pátá.

„Důležité bude rozloučit se s hráči, kteří z důvodů výkonnostních, motivačních nebo mentálních nemají na to hrát ve Spartě. O některé je zájem a budeme se snažit je prodat. Jde o hráče, kteří momentálně působí na hostováních i o fotbalisty ze současného kádru,“ prohlásil v rozhovoru pro klubový web sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

Jistotu zatím mají Kadlec s Mavubou. „Ti dva se už do letní přípravy určitě nezapojí a budeme hledat řešení,“ poznamenal Ščasný.

Oběma věřil bývalý trenér Andrea Stramaccioni, jeho nástupce Pavel Hapal už ne. Mavuba pod ním nehrál vůbec, Kadlec naskočil celkem do dvou zápasů na 47 minut. I proto se tak trochu očekávalo, že v plánech na příští sezonu nebudou.

Někdejší úspěšný reprezentant Kadlec hrál ve Spartě od dvaceti a odtud se po třech a půl letech odrazil do bundesligy. Po pěti letech v Leverkusenu zamířil na tři roky do Fenerbahce Istanbul.

V létě 2016 se vrátil do Sparty, ale už to nebylo ono, byť v první sezoně nastupoval pravidelně.

Mavuba má angolský původ, ale reprezentoval Francii. Hrál za Villarreal a devět let byl v Lille, kde se stal i kapitánem a později legendou. Když mu loni vypršela smlouva, jako volný hráč přestoupil do Sparty.

Prahu i klub si zamiloval, talentovaný syn nastupuje ve sparťanské přípravce, ale Rio Antonio Mavuba v české lize nestačil. Jeho angažování bylo krokem vedle. Smlouvu podepsal do léta 2020. Sparta se tak s ním musí na předčasném ukončení kontraktu domluvit.

Za Spartu už nebudou nastupovat ani David Lafata, který ukončil kariéru, ani Jonathan Biabiany, jemuž skončilo hostování z Interu Milán.

A kdo bude dál?

Turecká média během úterý přinesla zprávu, že Abdurrahim Albayrak, šéf Galatasaray Istanbul, kontaktoval Semiha Kayu a ten by se návratu domů nebránil. Ve Spartě i kvůli několika zraněním naskočil jen do osmi ligových zápasů.

Kadlec, Mavuba, Kaya, Biabiany nebyli jediní, o jejichž výkonnosti na Letné panovaly jiné představy.

Pokud by Sparta dostala rozumnou nabídku na izraelského záložníka Tal Ben Chaim, jenž před rokem stál 76 milionů korun.

Klub zároveň pracuje na příchodech. Ale rozhodně nehodlá opakovat minulé léto, kdy přivedl jedenáct nových hráčů.

„Některé změny jsou nezbytné. Jsme před velkým úkolem trefit se do tří čtyř přestupů,“ zdůraznil Ščasný.

„Chceme zvýšit konkurenci na postu pravého obránce, kde Ondra Zahustel hrál polovinu zápasu se sebezapřením kvůli zranění a ani jeho výkony nebyly optimální. Chtěli bychom přivést stopery, kteří chtějí hrát, chtějí odzadu míč, chtějí být konstruktivní. A chtěli bychom přivést jednoho útočného hráče do zálohy,“ vyjmenoval Ščasný.

Blízko je příchod ghanského útočníka Benjamina Tetteha z Bohemians 1905. „Finalizujeme to, jsme víceméně domluveni na všem. Je to před uzavřením,“ řekl Ščasný.

Pravým obránce by měl být Vladimír Coufal z Liberce, podle kuloárních informací je i tady dohoda velmi blízko. Novým stoperem by mohl být olomoucký Uroš Radakovi či sparťanský odchovanec Jakub Brabec, který poslední dva roky strávil v Genku. Ze Slovenska prosákla informace, že Spartě by se hodil ofenzivní záložník Matúš Bero z Trabzonsporu.

Do přípravy se každopádně zapojí někteří hráči z hostování: útočníci Matěj Pulkrab (Liberec) a Youssouf Dao (Vlašim), levý obránce či záložník Eldar Civič (Trnava) či ofenzivní záložník Vukadin Vukadinovič (Zlín).