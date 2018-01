Matějovský má chuť dál hrát. Láska k fotbalu jen tak nevyprchá, řekl

„Rád jsem přijal pozvání, jsem rád, že jsem tu s kluky mohl být,“ uvedl šestatřicetiletý středopolař. Společně s gólmanem Davidem Bičíkem jako jediní ze všech účastníků tradiční fotbalové akce stále aktivně hrají nejvyšší soutěž.

Co čekáte od jara v Mladé Boleslavi?

Jdeme do toho s tím, že se chceme zvednout. Musíme odvádět lepší výkony a uhrát víc, aby se nás netýkal boj o záchranu.

Po podzimu jste až jedenáctí, nedařilo se, čím to podle vás je?

Těžko najít jednu příčinu. Úvod nebyl špatný herně, ale nebyl podpořený výsledky. Vypadli jsme z předkola Evropské ligy a domácí soutěž jsme nenastartovali, jak jsme chtěli. Pak se to nabalovalo. I když jsme pak nějaké série vítězství měli, tak podzim nebyl podle našich představ.

Kudy vede cesta ke zlepšení?

Prací, nic jiného ode mě asi neuslyšíte. Myslím, že nějaké změny v kádru, pokud budou, by také nebyly od věci. Hlavně se semknout a bojovat na hřišti. Vnímáme, v jaké situaci jsme.

Co nejvíc potřebujete změnit?

Dostávali jsme moc gólů. Zápasy jsme většinou neprohrávali o jedinou branku, většinou jsme inkasovali víc. Vzadu to nefungovalo. Ale samozřejmě nemůžeme říct, že beci nebo stopeři hráli špatně. Potřebujeme obecně zapracovat na defenzivě. Dopředu určitá kvalita je, takže když nebudeme dostávat tolik gólů, může se to otočit.

Vám osobně to nebere chuť do fotbalu?

Nechci to vzdát a chci nějak týmu pomoci, jestli trenér usoudí, že mě potřebuje. Láska k fotbalu tam je a jen tak nevyprchá.

Šest let jste hrál za Spartu, jak vnímáte její podzim?

Asi by si to také představovali trošku jinak. Nevidím do toho, ale tohle postavení bylo vždycky brané jako neúspěch, když jsem na Spartě působil já. Myslím, že tak je tomu i teď. Nicméně nastává určitý převrat, větší změny a to si musí sednout. Všichni sparťané si přejeme, aby se to povedlo co nejdřív a Sparta byla zase výkladní skříň českého fotbalu.

Jsou podle vás zahraniční hráči pro Spartu správnou cestou?

Nejvyšší vedení o tom tak rozhodlo, tak asi jo. Všichni okolo můžou říkat, co chtějí, ale oni se na to dali a věří tomu. Nám nezbývá nic jiného než věřit taky.