Stramaccioni: Stanciu je to, co jsme potřebovali, kreativita nám chyběla

Jak hodnotíte vítězné utkání?

Tento týden jsme v Praze tvrdě pracovali a chtěl jsem jeden papírově snazší zápas na závěr týdne. Brali jsme to spíše tréninkově a bylo to dobré.

Poprvé jste využil Stancia, kterého jste nasadil na druhý poločas. Byl jste s ním spokojený?

Opravdu hodně jsme ho chtěli, zkoušeli jsme ho přivést už v létě. Jsem si jistý, že Nicolae může týmu pomoci svou kreativitou, kvalitou ve středu pole. Samozřejmě musí poznat spoluhráče, naši filozofii, ale jsme rádi, že tu je.

Jak dlouho mu poznávání podle vás potrvá?

Před startem jara už samozřejmě nemáme příliš času. Je důležité, že už nějaké hráče zná, protože proti nim hrál. Bogdan Vatajelu mu může pomoci s adaptací. Nicolae mluví anglicky, francouzsky, španělsky... Italsky sice ne, ale rozumět mi bude. (úsměv)

Stanciu byl u všech tří gólů Sparty, před prvním založil akci, na zbylé dva nahrál. Naplnil vaše očekávání, že?

V první části sezony jsme to probírali velmi často - že když na hřišti nebyl Tomáš Rosický, chyběla nám kreativita. Nicolae je to, co jsme potřebovali.

Lze Stancia porovnat s Rosickým?

Preferuji Rosického, ale ten už ukončil kariéru. (úsměv)



V sestavě chybělo několik hráčů jako Rio Mavuba, Martin Dúbravka, či Václav Kadlec. Proč?

Ve středu jsme měli velmi náročný dvoufázový trénink, pracujeme velmi tvrdě. Po domluvě s kondičními trenéry a lékaři jsme se rozhodli některé hráče nenasazovat, zbytečně neriskovat. David Hovorka nehrál, stejně jako Václav Kadlec, Mavuba. Třeba Lukáš Štetina odehrál jen poločas, Josef Šural také nastoupil jen na půli.

Dúbravka nehrál kvůli možnému přestupu do Newcastlu United?

To bych ponechal bez komentáře. Dúbravka je naše jednička a spoléhám na něj, je pro nás velmi důležitý. Pak máme Davida Bičíka a mladého Vojtěcha Vorla. Ale znáte fotbal - pokud by přišla bláznivá nabídka, musíte ji zvažovat. Nicméně opakuji, že Martin je hráčem Sparty.

Co vám zápas ukázal?

Chtěl jsem některým hráčům dopřát odpočinek a tak jsem vyzkoušel některé mladší hráče typu Václava Drchala či Zinedina Mustedanagiče. Srdjan Plavšič zkoušel hrát trochu více ze středu. Líbí se mi Jiří Kulhánek, hrál na „šestce“, pak stopera, protože Štetina měl nějaký problém. Pro nás to bylo jako trénink, abychom si některé věci mohli vyzkoušet. Ale nechtěli jsme zbytečně riskovat.

Jste spokojený s dosavadním průběhem přípravy?

Jsem. Atmosféra je rozhodně lepší a já osobně lépe znám tým a jednotlivé hráče.

Vatajelu opustil hřiště předčasně kvůli zranění, jak to s ním vypadá?

Jde pouze o lehké nakopnutí, trefil ho velmi velký hráč, bylo to bolestivé. Všechny, kteří mi během zápasu řekli, že se necítí, tak jsem vystřídal. Zmiňoval jsem Štetinu, poté si řekl i Semih Kaya. Opravdu jsem nechtěl nic riskovat.