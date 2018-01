Dúbravku láká Newcastle, píší v Anglii. Nechceme ho uvolnit, říká Sparta

Podle anglických médií shání Rafael Benítez, trenér fotbalistů Newcastlu, nového gólmana, jedničku pro svůj tým. A vybral si osmadvacetiletého slovenského reprezentanta.

„Momentálně žádnou nabídku na přestup Martina Dúbravky na stole nemáme. A ani o jeho uvolnění v zimní přestávce neuvažujeme,“ prohlásil rezolutně sparťanský mluvčí Ondřej Kasík.

V textu deníku Daily Mail nikdo z Newcastlu zájem o sparťana nepotvrzuje, to však neznamená, že Dúbravka není na seznamu.

Jeho neúčast v přípravném duelu proti Táborsku byla podle informací iDNES.cz způsobená jen drobnými zdravotními potížemi.

V bráně třináctého týmu Premier League se dosud střídali Rob Elliot, který odchytal šestnáct ligových zápasů, a Karl Darlow, jenž společně s Ligovým pohárem naskočil do sedmi duelů.

Původně španělský kouč Benítez, jenž Spartu dobře zná z nedávných pohárových duelů, kdy vedl Chelsea a Neapol, plánoval přivést Kevina Trappa. Německý gólman však nechce opustit Paříž, byť je jen náhradníkem.

Benítez by chtěl brankáře angažovat co nejdříve - ideálně ještě před víkendem. Osminásobného slovenského reprezentanta chce získat na půlroční hostování do konce sezony.

Dúbravka přišel do Sparty před začátkem sezony z Liberce. Nejdřív se mu nedařilo, v zápasech Evropské ligy s Crvenou zvezdou i poté proti Bohemians chyboval a přišel o místo jedničky. Nahradil ho Tomáš Koubek, brankář číslo jedna z předchozího ročníku, který na konci srpna přestoupil do francouzského Rennes.

Mezi tyče se vrátil Dúbravka a dal zapomenout na rozpačitý start. Patří mezi nejvydařenější sparťanské posily, na podzim odchytal jedenáct ligových zápasů a šestkrát udržel čisté konto.