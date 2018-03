Dobrý krok, byl tam přesčas. Co říkají experti na konec Stramaccioniho

Stramaccioni ve Spartě selhal. Hned na začátku sezony jeho mužstvo vypadlo z Evropské ligy a postupně přicházely další neúspěchy. Netrvalo dlouho, a bylo jasné, že hra o titul je utopií.

A když po třetím jarním kole sportovní vedení klubu usoudilo, že se vzdaluje i cílené druhé místo, s italským koučem se rozloučilo.

„Slávisti říkají, že odvolání mohlo počkat do derby. Ostatní, co nefandí Spartě, také litují, říkají, že s ním byla sranda a podobně. I to signalizuje, že už bylo načase ho vyměnit,“ glosuje Ladislav Vízek.

„Nový trenér vždy přinese nějaký impulz, třeba to půjde rychle a postačí nějaká malá změna v přístupu k hráčům,“ přemítá bývalý reprezentační obránce Jan Rajnoch.

1) Co říkáte na rozhodnutí Sparty odvolat trenéra Stramaccioniho?

2) Uvolněnou pozici obsadil Pavel Hapal, jde podle vás o správný krok?

Milan Fukal

bývalý reprezentant a obránce Sparty či Hamburku

1. Pokud to hře Sparty a samotnému klubu pomůže, bude to určitě dobrý krok. Hra nebyla ke koukání, trenér a mužstvo si nesedli. Na druhou stranu je škoda, že vydržel tak krátkou dobu. Myslím, že když už se v Česku angažuje zahraniční kouč, měl by dostat daleko víc času. Každý by měl mít čas na to, aby týmu mohl vštípit tvář a svůj systém hry, on tolik času neměl.

Milan Fukal

Ale je tam daleko víc chyb. Mám názor, že to je věc managementu, který by se měl sám sebe zeptat, zda tohle celé bylo zapotřebí dělat. Včetně angažování a následného odvolání po tak krátké době.

2. Zažil jsem ho jako hráč, vím, jaký to je člověk. Samozřejmě být hráč a trenér je něco jiného, ale jako kouč už Pavel slavil nějaké úspěchy, něco dokázal. Nebude to špatný krok. Navíc myslím, že angažování českého nebo slovenského trenéra nebude problém. Přeju si, aby se hra změnila a hráči si také sami uvědomili, že v nich je spousta chyb. Pak bude Sparta zase na pozicích, na které jsme byli léta zvyklí.

Ladislav Vízek

bývalý reprezentant, olympijský vítěz z roku 1980

1. Byl tam až přesčas, protože výsledky, hra a rozbité mužstvo odpovídaly tomu, že měl jít pryč už po podzimu. Pan Křetínský s ním měl trpělivost, ale asi už pochopil, že to dál nešlo. Svým způsobem Křetínského lituju, protože do toho dal spoustu peněz. A ten projekt se kvůli trenérovi nepovedl. Nechal za sebou spoušť jako v Řecku. Spousta drahých asistentů, hráčských smluv... V Řecku se z toho dodnes nemůžou dostat. Udělal víc škody než užitku, to musí každý potvrdit.

Ladislav Vízek

2. Kopali jsme spolu za Kozlovnu, udělal na mě úžasný dojem. Říkal jsem mu: Pavle, ty jednou vezmeš velkej mančaft. A najednou šup - a je ve Spartě. Je ambiciózní, mladej, chvilku mu ale bude trvat, než ten bordel po Stramaccionim srovná. Zůstala spousta cizinců s vysokými smlouvami, rozbité mužstvo... Hapal to nebude mít lehké.

Mám ale pro Spartu někoho ještě lepšího a nevím, proč se na něj neobrátili. Jestli přetrvává nějaká ješitnost... Myslím, že Ivan Hašek by byl ještě lepší. Zná poměry ve Spartě, ale zlí jazykové tvrdí, že by tam udělal pořádek a proto ho asi nechtějí. Kovanej sparťan, fanoušci by ho vzali, rozumí fotbalu. Ale asi si nerozumí s vedením. Pro Spartu velká škoda, což možná pochopí později.

Jan Rajnoch

bývalý reprezentant, působil v Mladé Boleslavi či v Turecku

Jan Rajnoch

1. Někteří to čekali dřív, já jsem dlouhou dobu trenérovi Stramaccionimu šanci dával, ale první tři jarní kola posun nepřinesly a je to logické řešení.

2. Pavel Hapal je skvělý trenér, výjimečný svou lidskostí a přístupem k hráčům v kabině. Má i moderní tréninky, splňuje všechny předpoklady pro to, aby Spartu posunul dál. Určitě jí pomůže. Působil ve Španělsku a v Německu, jeho jazyková vybavenost je výborná, takže s domluvou nebude mít problém, to určitě zvládne.