Co když trenér nesplní cíl? Takhle vůbec nepřemýšlíme, řekl Kotalík

„Loňská zkušenost byla velká a promítla se do naší práce v létě i do způsobu, kterým uvažujeme o sestavování kádru,“ uvedl generální ředitel Adam Kotalík.

Trenér Pavel Hapal proto zatím uvítal v týmu pouze čtyři nové tváře. Riziko, že by Sparta „sáhla vedle“, se podstatně snížilo. Kouč by navíc chtěl kádr spíše zúžit, ideálem je 22 hráčů do pole a brankáři. „Nějaké změny do konce přestupního termínu nastanou, minimálně směrem ven,“ uvedl Kotalík.

V novém ligovém formátu sice přibudou zápasy (pět ve skupině o titul, pokud by Sparta zopakovala pátou příčku), současný kádr by si s nimi ale poradit měl.

„I pro nás při plánování kádru je potřeba brát v úvahu, kolik zápasů nás čeká. Jestli jsme to dobře počítali, tak to na podzim i s Evropskou ligou může být snad přes třicet zápasů,“ řekl Kotalík. „Je pak věcí trenérů a realizačního týmu, aby dokázali rozložit zátěž na víc hráčů.“

Generální ředitel Sparty Adam Kotalík (vpravo) a trenér Pavel Hapal hovoří na předsezonní tiskové konferenci.

O první cíl začnou sparťané usilovat už příští čtvrtek ve druhém předkole Evropské ligy. Tento čtvrtek se dozví, zda jejich soupeřem bude severoirský celek Coleraine, nebo srbská Subotica. Na případný neúspěch čili vypadnutí před branami základních skupin, na Letné nemyslí.

„Takhle vůbec nepřemýšlíme, jediná myšlenka je to zvládnout, tohle absolutně neřešíme,“ prohlásil Kotalík, který okomentoval i odchody juniorských reprezentantů z mládeže.

Devatenáctiletý Richard Sedláček zamířil do nizozemského Alkmaaru, sedmnáctiletý Šimon Gabriel s o rok starším Pavlem Hezoučkým dokonce odešli do konkurenční Plzně.

„Nestávalo se to, je to trochu nový trend. Za hranicemi je běžný, u nás tolik běžný nebyl. Někteří mladí hráči se rozhodli, že je pro jejich kariéru lepší pokračovat v jiném klubu, rozhodli se neprodloužit smlouvy. Je to jejich rozhodnutí,“ pravil Kotalík.

„U některých nás to netěší víc, u některých méně. Každý z těch mladých hráčů si to musí zvážit sám. Jsem přesvědčený, že Sparta je jedním z týmů, který dává velký prostor vlastním odchovancům, v tom se pohybujeme na špici ligy. Máme v kádru aktuálně osm našich odchovanců, jiné týmy z čela ani zdaleka tak vysoký počet nemají,“ dodal.