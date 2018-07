Nebezpečně divoká realita. Ščasného Sparta se dál hledá

Gesto, které se kterým běžel přes celé hřiště ke sparťanským fanouškům, kteří ho kritizují, bylo všeříkající. Otázka je, jakou bude mít dohru.

Kangova střela v 53. minutě každopádně pomohla ke šťastnému vítězství v Jablonci, zatímco střelcova reakce rozbouřila emoce. Pokud se podíváte na tabulku fotbalové ligy, uvidíte Spartu těsně za vedoucí Slavií.

Dvě kola, dvě výhry, přívětivé skóre 4:1. Nejprve doma 2:0 s Opavou, v neděli 2:1 v Jablonci.

Jenže realita je divoká. Nebezpečně divoká. Fotbalová sezona má za sebou jen pár dní a ve slavném klubu se řeší vážné trable. Sparta se po dvou ostrých zápasech rozhodla pro velký třesk. Z trenérského křesla v pátek odstranila Pavla Hapala, kterého – možná provizorně, možná ne – nahradil sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

Při nedělním zápase nejprve v mokasínách a v košili zadumaně pochodoval kolem postranní čáry, po přestávce bouřil, hádal se, šermoval rukama a hecoval.

Sparta v horkém podvečeru nutně potřebovala zabrat. Vyhrát. Probudit se. Po čtvrtečním fiasku v předkole Evropské ligy bouchla do stolu. Porážka 0:2 se srbskou Suboticí odfoukla kouče Hapala – a kdyby nevyšla ani Ščasného premiéra, dusno by ještě zhoustlo. „Kluci makali nadoraz. Plnili, co jsme po nich chtěli. Vyhrát v Jablonci? Toho si cením,“ pravil nový šéf.

Upřímně, fotbalová krása vypadá úplně jinak než v aktuálním upracovaném sparťanském podání. Kdyby jablonecký záložník Masopust během úvodní půle proměnil jeden ze svých tří pokusů, mohli jsme mluvit o úplně jiném výsledku.

„Štve mě, jak jsem zbrklý,“ litoval Lukáš Masopust. Jak by také ne. Nejdřív v 6. minutě netrefil z úhlu, za chviličku minul v záklonu a ve 37. minutě běžel sám na brankáře Nitu. To byla blesková akce. Domácí gólman Hrubý vyhodil balon přes 50 metrů, Masopust lehounce odclonil Kangu, obhodil strnulého Frýdka a stačilo špičkou posunout míč do sítě. Jenže Nita reflexivně vyhodil levou dlaň a chytil. „Rozhodující chvíle zápasu,“ řekl jablonecký trenér Petr Rada.

Sparta tu chvíli ustála, ale vylepšená není. Ani restartovaná. Ani nová.

Trenér Ščasný, kterému do očí svítilo ostré slunce, udělal jen pár kosmetických změn. Z levého obránce Frýdka byl rázem defenzivní štít, šanci dostal srdcař Costa a ze sestavy vypadl záložník Kulhánek. Tím pádem zbyl v týmu jediný český hráč. I to vadí skalním fanouškům. Těžko se ztotožňují s nečeskou Spartou. Umlčet je můžou jediné výhry.

V neděli se to povedlo, protože Jablonec poprvé skóroval až těsně před koncem díky hlavičce stopera Lischky. To už měl za sebou gól nejen Kanga, ale taky náhradník Vukadinovič, na jehož dorážku brankář Hrubý nedosáhl.

Po půlhodině to přitom bylo všelijaké. Fanouškům ve sparťanském sektoru došla trpělivost. Skandováním si vyžadovali demisi pro generálního ředitele Kotalíka, který se podepsal pod loňský lapsus s angažováním italského kouče Stramaccioniho, ozval se taky pokřik „Ščasný ven!“.

Staronový trenér, který se na lavičku dočasně vrátil po necelých dvou letech, prožíval obnovenou premiéru dlouho překvapivě klidně. Teprve po přestávce se rozjel. Stejně jako celá Sparta.

A co bude dál? Ve čtvrteční odvetě se pokusí vyhrát o tři góly, odvrátit ostudu se Suboticí a postoupit do 3. předkola Evropské ligy.

O tom, jak dlouho zůstane na lavičce Zdeněk Ščasný, se můžeme jen dohadovat. Ze Sparty zatím zní: „Nevíme, jestli nový trenér bude český nebo zahraniční. Hlavně musí být dobrý.“

Ale kdo to bude?