Vybojovali jsme to. U Sparty jsem dosud takovou chuť neviděl, řekl Vrba

Když v neděli večer po utkání na Letné vyvolávali hostující fanoušci jeho jméno, Vrba před jejich sektorem ukazoval směrem k hráčům. „Vyhráli oni, ne já.“

Byl šťastný, to se pak utkání hodnotí mnohem příjemněji. A i proto tak poklona rivalovi, která na jeho tým po deseti kolech ztrácí patnáct bodů.

„Bylo to těžké, Sparta odehrála nejlepší zápas sezony. Ale výsledek je v náš prospěch,“ řekl Vrba.

Chválíte Spartu, ale máte na ni patnáctibodový náskok...

Nic to neznamená. Spartě se může povést to, co nám a třeba vyhraje následujících deset kol ona. Není v jednoduché situaci, ale zlepšuje se. Určitě nic nevzdá a tabulkou ještě zamíchá. Chápu, že pro jejího trenéra je to složitá situace.

Překvapilo vás, jak na své poměry Sparta hrála dobře?

Podala nejlepší výkon v sezoně. Předtím takovou snahu a chuť jsem u ní neviděl. Možná je to tím, že se mužstvo víc a víc sehrává a taky se začíná projevovat práce trenéra. Každý hráč, když přijde do nového prostředí, potřebuje čas na aklimatizaci a buď to pak zvládne, nebo ne. A u trenérů je to podobné. Pak záleží, kolik mu majitel dá prostoru. Ale to je samozřejmě věc Sparty.

A vy asi jste si lepší start přát nemohli, ne?

Co se týče bodů a výsledků, jsme spokojení. Ale máme i hluchá místa, neprocházíme zápasy suverénním způsobem. Někdy máme i štěstí, ale tak to ve fotbale bývá.

Deset zápasů, deset výher. Je Plzeň silnější než při vašem předchozím angažmá, nebo se zhoršila kvality ligy?

Když jsem tenkrát přicházel, byla Plzeň asi jedenáctá a mužstvo budovala. Možná byla v podobné situaci jako dnes Sparta. Velkou práci odvedl kolega Šilhavý, který mužstvo poskládal a já přišel k hotovému. Měl jsem štěstí, že se začalo dařit výsledkově a po dvou letech z toho byl titul.

A ta kvality ligy?

Myslím si, že liga je kvalitnější v současné době. S tím, že jsme vyhráli deset zápasů za sebou, to nemá co dělat. Přicházejí sem hráči, kteří by tenkrát o českou ligu ani nezavadili.

Vyhrát všech deset zápasů od začátku sezony je rekord, který jste vzali právě Spartě. A porazil jste klub, který vás chtěl angažovat, ale vy jste dal přednost rivalovi. Je to pro vás satisfakce?

Rekordy mě nezajímají, za deset kol žádné prémie nedostaneme. Radši budu první i s porážkami, ale po třicátém kole.

A to jednání se Spartou?

Bylo korektní, já se rozhodl pro Plzeň, protože jsem znal prostředí i hráče. Od Sparty jsem dostal lákavou nabídku, hodně lákavou, ale rozhodl se pro Plzeň.

A jste rád, že jste v Plzni?

Všechny svá rozhodnutí beru kladně, vždycky jsem rozhodl správně.